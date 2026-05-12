Clinique des Flamboyants Est : les personnels de santé du groupe Runésens en grève illimitée

Ce mercredi 13 mai 2026, c'est dès l'aube qu'une majorité des personnels de santé du groupe Runésens se mobilisent devant les locaux de la Clinique Les Flamboyants Est à Bras-Panon. Les salariés dénoncent une dégradation importante des conditions de travail, un manque de dialogue social et des difficultés organisationnelles impactant directement les équipes ainsi que la qualité de prise en charge des patients (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"En fêtant en grande pompe ses 40 ans, la direction fait croire que tout se passe bien, mais ce n'est pas construire de nouvelle clinique qui est important, mais de prendre en compte les personnels en souffrance", témoigne un membre du syndicat auprès d'Imaz Press.

- La CFTC alerte sur l'épuisement professionnel des effectifs du groupe Runésens -

Le syndicat dénonce un sous-effectif chronique et un épuisement professionnel important, une augmentation du turnover et une dégradation du climat social, l’absence de médecine du travail et de formations obligatoires (PRAP, premiers secours) et une dégradation des conditions de travail et des risques psychosociaux croissants.

Les salariés alertent sur des conséquences désormais visibles : fatigue professionnelle importante, dégradation de la santé mentale et physique des équipes, difficultés de recrutement inquiétudes concernant la continuité et la qualité des soins.

"Depuis les élections de décembre au Comité social et économique (CSE), il y a des dysfonctionnements", confie un membre du syndicat CFTC Santé Réunion. "Il n'y a pas de matériel, pas de comptes bancaires, l'ouverture des négociations annuelles obligatoires (NAO) traîne…" liste-t-il.

- L'absence de dialogue social avec la direction pointée du doigt -

La CFTC déplore une absence de dialogue social et de réponses concrètes de la direction. Malgré des "alertes et demandes d’échanges formulées par les représentants du personnel, la direction n’a, à ce jour, engagé aucun véritable dialogue social avec les représentants de la Clinique Les Flamboyants Est", déplore le syndicat.

"La réponse apportée par la direction ne répond pas aux attentes des salariés et les propositions de dates de rencontre communiquées ne conviennent pas à l’urgence de la situation sociale actuellement vécue au sein de la clinique", ajoute la CFTC.

Le syndicat indique également qu’une demande de médiation auprès de la DEETS (Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) pourra être sollicitée si aucune avancée sérieuse n’est engagée rapidement par la direction du groupe Runésens.

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte rappelle toutefois "rester pleinement ouverte au dialogue social et disponible pour toute rencontre rapide permettant de trouver des solutions concrètes dans l’intérêt des salariés comme des patients".

Dans l’attente d’une ouverture réelle des négociations, la Clinique Les Flamboyants Est risque d’être fortement perturbée par ce mouvement social.

- Le groupe Runésens assigné en justice par deux syndicats -

Le vendredi 17 avril 2026, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte et la CGTR Santé de l’Action Sociale ont assigné le groupe Runésens, ancien groupe Les Flamboyants, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’application de la convention collective de branche à l’ensemble du personnel exerçant des fonctions supports.

"À ce jour, plus de 300 salariés, soit le tiers des effectifs du groupe, restent régis uniquement par le Code du travail et ne bénéficient pas des nombreux droits et avantages prévus par la convention collective, notamment de la prime Ségur, pourtant essentielle dans le contexte actuel de reconnaissance des professionnels du secteur" peut-on lire dans le communiqué.

Les organisations syndicales dénoncent l'inégalité de traitement persistante entre les salariés du groupe.

Pour rappel, les syndicats affirment que le groupe Runesens, anciennement groupe Les Flamboyants, a déja été condamné en 2000 pour non application de la convention collective.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]