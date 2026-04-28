Cliniques privées : plus de 300 salariés privés de la prime Ségur, le groupe Runesens assigné en justice par deux syndicats

Le vendredi 17 avril 2026, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte et la CGTR Santé de l’Action Sociale ont assigné le groupe Runesens, ancien groupe Les Flamboyants, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’application de la convention collective de branche à l’ensemble du personnel exerçant des fonctions supports. Selon les syndicats, le groupe Runesens n'applique pas la convention collective, privant ainsi plus de 300 salariés de la prime Ségur et des autres avantages qui y sont attachés (Photo d'illustration : www/imazpress.com)

Alors que le secteur est sous tension à La Réunion, les syndicats qui demandent la mise en place d'une prime de vie chère pour les salariés du privés, s'attaquent également à la non application de la convention collective dans le groupe Renesens.

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Dans un communiqué commun, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte et la CGTR Santé de l’Action Sociale dénoncent une optimisation sociale qui prive les employés de l'application de la convention collective.

"À ce jour, plus de 300 salariés, soit le tiers des effectifs du groupe, restent régis uniquement par le Code du travail et ne bénéficient pas des nombreux droits et avantages prévus par la convention collective, notamment de la prime Ségur, pourtant essentielle dans le contexte actuel de reconnaissance des professionnels du secteur" peut-on lire dans le communiqué.

- "Obtenir une régularisation rapide de leur situation" -

Les organisations syndicales dénoncent l'inégalité de traitement persistante entre les salariés du groupe.

Une situation qu'ils jugent "contraire aux principes d’équité et de justice sociale ainsi qu'aux dispositions du code du travail". Ils dénoncent également, la mise en place d'un système de prêts de main d’œuvre entre ses cliniques et d’autres de ses filiales qui bloque l'application de la convention collective.

Les syndicats rappellent que les fonctions supports sont indispensables au bon fonctionnement des établissements et doivent bénéficier des mêmes conditions sociales que les autres salariés.

Par cette action en justice, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte et la CGTR Santé de l’Action Sociale affirment "entendre faire respecter les droits des salariés concernés et obtenir une régularisation rapide de leur situation" et appellent la direction du groupe Runesens à prendre ses responsabilités.

Pour rappel, les syndicats affirment que le groupe Runesens, anciennement groupe Les Flamboyants, a déja été condamné en 2000 pour non application de la convention collective.

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