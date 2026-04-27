Saint-Denis : des centaines de jeunes attendus au festival régional des mini-entreprises

La 9ᵉ édition du festival régional des mini-entreprises aura lieu au Domaine du Moca à Montgaillard (Saint-Denis) ce jeudi 30 avril 2026. "Près de 900 jeunes, venus de toute l’île, pour présenter les projets qu’ils ont imaginés, construits et développés tout au long de l’année scolaire" annonce Entreprendre pour Apprendre Réunion, organisateur de l'événement (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le festival marque l’aboutissement de plusieurs mois d’engagement collectif. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par plus de 150 mentors issus du monde de l’entreprise, les jeunes ont expérimenté la création d’une entreprise : de l’idée initiale jusqu’à la commercialisation d’un produit ou service .

"À travers la mini-entreprise, nous ne formons pas seulement de futurs professionnels, nous révélons des jeunes capables de croire en eux, d’oser et de prendre leur place dans la société. Ce festival est la preuve vivante que chaque talent mérite d’être accompagné et valorisé" note Shenaz Zadvat, Présidente d’Entreprendre pour Apprendre Réunion.

- Une immersion concrète dans le monde de l’entreprise -

À travers leurs stands et leurs pitchs, les participants – écoliers, collégiens, lycéens et étudiants – présenteront près de 40 mini-entreprises devant des jurys composés de professionnels, de partenaires et de représentants de l’Éducation nationale . Ces échanges, inspirés de véritables rencontres avec des investisseurs, permettent aux jeunes de développer des compétences essentielles : travail en équipe, prise de parole, gestion de projet, créativité et esprit critique.

- Un concours grandeur nature -

Le festival prend la forme d’un véritable concours entrepreneurial. Les jeunes devront défendre leur projet à travers un pitch oral et la présentation de leur stand, face à près de 50 jurés issus du monde de l’entreprise et du rectorat. Ces professionnels évalueront la qualité des projets, la cohérence des démarches, la capacité à convaincre ainsi que l’implication des équipes.

"Cette mise en situation réelle plonge les participants dans les conditions d’une présentation devant des investisseurs, renforçant leur confiance, leur posture professionnelle et leur capacité à valoriser leur travail" commente Entreprendre pour Apprendre Réunion.

- Informations pratiques -

- Date : 30 avril 2026

- Lieu : Domaine du Moca, Montgaillard – Saint-Denis

- Horaires : 8h - 15h30

• Temps forts :

- 9h, discours officiels

- 10h, début des évaluations

- 14h30, remise des prix

Plus d'informations ici



www.imazpress.com / [email protected]



