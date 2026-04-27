À retenir ce soir : 5 centimes, route des Laves, cantine à 1 euros, grève suspendu, drogues

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 27 avril 2036 : - Carburants : les pétroliers céderaient 5 centimes par litre pour toute la population - [PHOTOS-VIDÉOS] Route des laves : le brise-roche s'attaque à la lave refroidie, les travaux de reconstruction de la RN2 démarrent ce lundi - Sainte-Marie : la cantine scolaire à un euro par trimestre pour les élèves du primaire - Grève des cliniques privées : le mouvement est suspendu, les salariés grévistes obtiennent une réunion technique et la réouverture des négociations - Face aux drogues et au narcotrafic, le préfet appelle à la mobilisation régionale

Selon nos informations, les pétroliers pourraient céder 5 centimes par litre de carburant. Ce geste serait appliqué au prix à la pompe pour toute la population et pas seulement pour professionnels de la route. Si cette piste se confirmait, elle contribuerait à modérer l'augmentation des prix prévue pour ce vendredi 1er mai.

La Région Réunion démarre les travaux de reconstruction de la RN2 au niveau des coulées de lave afin d'y permettre à nouveau la circulation grâce à la création d'une piste provisoire de 800 mètres. Le brise-roche entre donc en piste ce lundi 27 avril 2026, l'engin s'attaque à la lave refroidie pour dégager la route. Sauf reprise de l'éruption, les travaux sur la portion de route située entre Sainte-Rose et Saint-Philippe se dérouleront en deux étapes, avec tout d'abord le terrassement du chantier, phase durant laquelle le stationnement le long de la RN2 restera interdit.

La cantine à un euro par trimestre, soit 3 euros par an, sera mise en place à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027, a annoncé la maire de Sainte-Maire, Céline Sitouze, ce lundi 27 avril 2026. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble des familles résidant à Sainte-Marie, sans condition de ressources, pour tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune

Ils ont obtenu une réunion technique ce mercredi 29 avril 2026 à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et donc la réouverture des négociations. Ce lundi 27 avril 2026, les salariés grévistes des cliniques privées étaient en préfecture pour "alerter sur la situation préoccupante au sein des cliniques privées de La Réunion et défendre les droits des personnels". Au cœur des revendications, l’application de la prime de vie chère, "à l’instar de celle accordée aux agents du secteur public, afin de compenser le coût de la vie particulièrement élevé à La Réunion et rétablir une équité de traitement" expliquent l'intersyndicale.

Une réunion était organisée ce lundi 27 avril 2026 afin de présenter les grandes lignes d'un plan contre la consommation de drogues à La Réunion, en augmentation ces dernières années. Les autorités veulent lancer une mobilisation régionale, dans une démarche de construction d’un plan réunionnais contre les drogues et le narcotrafic qui devra aboutir d’ici la fin du mois de juin à l’occasion d’un séminaire de présentation et de lancement de ce plan