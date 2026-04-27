En randonnée en direction du Piton de La Fournaise, Cédric Volf porté disparu après un appel aux secours

"Samedi, il a appelé les secours à 17h45 pour se signaler en détresse. Les secours n’ont pas pu identifier sa position, son téléphone s’étant éteint pendant l’appel" raconte sa sœur. Ce dimanche 26 avril 2026 dans la soirée, Marine Volf publie un appel à l'aide : "Si vous l’avez vu, merci de nous contacter immédiatement ou de prévenir les secours.". Elle est à la recherche de son frère, Cédric Volf parti en randonnée en direction du volcan et qui n'a plus donné de nouvelles depuis ce samedi (Photo : D.R)

Dans une publication Facebook, Marine Volf demande : "Si vous l’avez vu, croisé sur un sentier, dans un gîte, ou si vous avez la moindre information, merci de nous contacter immédiatement en message privé ou de prévenir les secours."

Ses proches sont à sa recherche et espèrent qu'un autre randonneur pourra les aider à repérer Cédric.

- "On pense qu’il est hors sentier vers la pointe du Tremblet" -

Dans l'appel à l'aide on peut lire : "Il aurait loué un gîte à Bourg-Murat et projetait de faire une randonnée vers le Piton de la Fournaise. Le site étant fermé. Il aurait emprunté un sentier en direction de la Pointe du Tremblet. Il a appelé les secours à 17h45".

Interrogée, sa sœur raconte : "On pense qu’il est hors sentier vers la pointe du Tremblet. (3-4km de la pointe d’après les gendarmes) La végétation est dense et il est difficile d’y accéder. C’est dangereux d’après les gendarmes."

Elle ajoute : "Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui depuis plus de 24 heures".

Cédric Volf, 37 ans, mesure environ 1m74 pour 75 kg et portait un sac à dos gris foncé.

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