Souveraineté alimentaire : la production locale progresse malgré les aléas climatiques, selon la préfecture

Le Comité de suivi de la souveraineté alimentaire s’est réuni ce mardi 21 avril 2026 à la préfecture de La Réunion, sous la présidence de la secrétaire générale aux affaires régionales. Une cinquantaine d’acteurs du monde agricole ont ainsi fait le point sur les avancées du territoire et préparé l’actualisation du Plan régional de souveraineté alimentaire (PRSA). Voici le communiqué de la préfecture à ce sujet. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le comité note une production locale en progression malgré les aléas climatiques. Les échanges ont permis de dresser un bilan de l’évolution de la part des aliments consommés à La Réunion issue de la production locale entre 2020 et 2025.

La part des fruits et légumes produits localement progresse de deux points entre 2024 et 2025 pour atteindre 64 %, malgré l’impact des cyclones Belal et Garance. La production locale de viande poursuit également sa progression : la couverture des besoins atteint 39 % contre 36% en 2020 conformément aux objectifs fixés.

- Des actions structurées autour de 6 priorités -

Le comité a également fait le point sur les actions engagées du PRSA structuré autour de six axes :

Transition vers une agriculture résiliente, circulaire, et durable.

Difficultés de recrutement (main-d’œuvre et emploi)

Préservation du foncier agricole. Structuration des filières

Recherche de solutions aux difficultés phytosanitaires.

Réponse aux grands défis vétérinaires.

Plusieurs avancées importantes ont été enregistrées en 2025 sur l’ensemble de ces axes, parmi lesquelles la finalisation de la cartographie des plans d'épandage des effluents d'élevage, la mise en place d'un master en agronomie sur le territoire, réalisation du guide de la construction en zone agricole, la recherche de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, la concrétisation des

Cotisations interprofessionnelles étendues (CIE) dans les filières d'élevage, et le démarrage de la seconde phase du plan d'assainissement de la leucose bovine.

- De nouvelles phase de concertations -

Plusieurs réunions sont ainsi programmées dans les prochaines semaines afin d’actualiser le plan régional :

une réunion du Comité régional de l’alimentation (CRALIM) le 20 mai consacrée à l’évolution des habitudes de consommation des Réunionnais

un travail spécifique sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique

une concertation concernant les projets prioritaires pour l’avenir du territoire

une réunion dédiée au secteur de la pêche.

Ces travaux permettront d’aboutir à une version actualisée du PRSA d’ici fin juin 2026. Une priorité pour La Réunion et les Outre-mer.

La souveraineté alimentaire constitue un enjeu majeur pour les territoires ultramarins. À La Réunion, cette ambition s’est concrétisée par la signature du Plan régional de souveraineté alimentaire en octobre 2023.

La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA), promulguée le 25 mars 2025, prévoit par ailleurs l’organisation de conférences territoriales afin de définir une stratégie nationale.

Dans ce cadre, La Réunion poursuivra ses travaux pour fixer de nouveaux objectifs de production à horizon 2036 et identifier les projets structurants pour l’avenir agricole du territoire.

Le préfet remercie l’ensemble des acteurs agricoles engagés pour renforcer durablement la production locale et répondre aux besoins alimentaires des Réunionnais.