[PHOTOS-VIDÉOS] Route des laves : le brise-roche s'attaque à la lave refroidie, les travaux de reconstruction de la RN2 démarrent ce lundi

La Région Réunion démarre les travaux de reconstruction de la RN2 au niveau des coulées de lave afin d'y permettre à nouveau la circulation grâce à la création d'une piste provisoire de 800 mètres. Le brise-roche entre donc en piste ce lundi 27 avril 2026, l'engin s'attaque à la lave refroidie pour dégager la route. Sauf reprise de l'éruption, les travaux sur la portion de route située entre Sainte-Rose et Saint-Philippe se dérouleront en deux étapes, avec tout d'abord le terrassement du chantier, phase durant laquelle le stationnement le long de la RN2 restera interdit.

Une fois que la lave refroidie sera enlevée de la chaussée, il s'agira de mettre en place des équipements de sécurité, avec une possibilité pour les automobilistes de traverser la route lors de convois exceptionnels.

"La circulation sera ponctuellement autorisée par convois aux seules heures de pointe du matin et du soir. La date ainsi que les horaires des convois seront communiqués d’ici les prochaines semaines" expliquent les services de La Région.

Lors de ces deux phases de reconstruction, le stationnement restera interdit le long de la RN2.

Guillaume Branlat, directeur général adjoint Routes et Déplacements, décrit la manœuvre sur ce chantier hors norme : "Il y a des procédures qui vont être mises en place, à la fois pour travailler avec des pelles à bras longs, comme la première, donc elle travaille assez longtemps, assez loin devant elle. On peut voir dans certains cas les engins qui s'attachent entre eux. Donc comme ça, s'il y en a un qui bascule, il est attaché à un autre engin."Écoutez

Il ajoute : "C'est un chantier qui va se faire à l'avancement. Dans les deux sens, il y a une équipe côté Saint-Pierre. Donc le chantier est porté par la subdivision routière sud." Regardez

- "Une coulée exceptionnelle" -

Alain Bertil, chargé de mission Volcan à la mairie de Sainte-Rose, et grand passionné du volcan, émet lui un souhait : préserver une partie du passage de la coulée.

Il raconte : "Tout enlevé, ça transformerait cette coulée en une coulée un peu comme les autres, c'est-à-dire plus banale. Alors que là, il y a quand même un caractère exceptionnel. Et il faut penser dans un avenir de développement durable, notamment par rapport au tourisme, à pouvoir garder une portion comme ça, parce que ça va attirer beaucoup de monde."

Alain Bertil ajoute : "Exceptionnelle, parce que ce qu'elle a fait, on n'a pas été observé sur d'autres coulées qui ont traversé la route, elle a buté contre le parapet notamment, et au lieu de continuer à descendre, elle a suivi la route sur plusieurs centaines de mètres, et elle a rejoint un autre bras de coulée."

"Ce sont des phénomènes qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent, et en plus c'est très beau.Et autour de cette partie-là, il y a aussi des périmorpholes, c'est-à-dire des arbres qui ont brûlé et qui ont laissé des traces de leur empreinte". Écoutez.

- Une réouverture indispensable -

L’éruption volcanique du Piton de la Fournaise qui a débuté le 13 février 2026 a coupé une première fois la Route des laves le 13 mars dernier : trois coulées ont alors traversé la route nationale 2.

Pour les habitants des villes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe, des possibilités de contournement existent en passant par la RN3 et la route des plaines mais rallongent considérablement les trajets. De plus, le tour de l’île qui passe habituellement par Sainte Rose et Saint Philippe n’est plus possible.

Cette fermeture de la route impacte fortement la fréquentation et a réduit considérablement l’activité économique des entreprises des communes de Saint- Philippe et Sainte-Rose.

Le 18 avril dernier élus, institutions et professionnels se sont rencontrés lors d'une réunion à Saint-Philippe. Certains professionnels évoquaient des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu'à 80 % en un mois, voire jusqu’à 100 % pour les cas les plus critiques. Une situation paradoxale, alors même que l’éruption attire des milliers de curieux.

Face à cette situation, la Région Réunion annonce soutenir la relance de l’activité économique dans le secteur avec la mise en place d'une aide financière votée en Commission Permanente ce vendredi 24 avril 2026.

C'est une enveloppe de 500.000 euros qui est attribuée aux Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant été impactées par une baisse d’activité après la fermeture de la RN2 sur la période de mars à juin 2026

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- Une éruption qui n'en finit plus -

Face à l'urgence, les travaux débutent alors que l'éruption (qui s'est arrêtée avant de reprendre à trois reprises) n'est pas officiellement, totalement terminée.

Dans son bulletin du mardi 21 avril 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise signalait l'arrêt du trémor, les scientifiques notaient néanmoins : "Une reprise de l’éruption au cours des prochains jours ne peut pas être exclue, en particulier dans un contexte où une inflation de l’édifice semble se dessiner".

De plus, un faible dégazage est toujours observé au niveau des sites éruptifs associés à l’activité du 13 février au 12 avril, situés à 2056-2120 m d’altitude sur le flanc est-sud-est du volcan.

2 millions d’euros, c’est le coût des travaux qu’engage la Région Réunion sur la route des Laves. La création de cette piste provisoire prendra au minimum un mois.

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