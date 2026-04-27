Sainte-Marie : la cantine scolaire à un euro par trimestre pour les élèves du primaire

La cantine à un euro par trimestre, soit 3 euros par an, sera mise en place à compter de la rentrée scolaire 2026 - 2027, a annoncé la maire de Sainte-Maire, Céline Sitouze, ce lundi 27 avril 2026. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble des familles résidant à Sainte-Marie, sans condition de ressources, pour tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"Cette mesure permettra de faire passer le coût annuel maximal par enfant de 450 euros par enfant à 3 euros, constituant ainsi un levier concret de soutien au pouvoir d’achat des familles" a commenté la maire au cours d'une conférence de presse.

"C'est un engagement que nous avons pris dans notre projet politique, pour permettre à tous les enfants de Sainte-Marie, des écoles maternelles et primaires, de manger à la cantine", explique Céline Sitouze, maire de la commune. "Cela fera une économie d'environ 136 euros à 450 euros par an, par enfant", détaille-t-elle.

Le but "est que ces familles puissent se concentrer sur d'autres dépenses de scolarité pour leurs enfants". "Il s'agit tout simplement de redistribuer les impôts que nous avons à Sainte-Marie", commente la maire, alors que "90% des familles de la ville utilisent ce service".

- Pas de conditions d'éligibilité -

Cette décision a été prise en raison d'"un contexte économique actuel, marqué par l’inflation et une baisse significative du pouvoir d’achat, impacte directement le niveau de vie des familles" note la mairie.

Il n'y a pas de conditions d'éligibilité pour les familles de la commune. "C'est un choix fort que nous faisons", estime Céline Sitouze. "Nous faisons le choix que toutes les familles soient traitées pareil, toutes les familles auront droit à ce dispositif. Il n'y aura pas de démarche particulière à réaliser", dit-elle.

En ce qui concerne les familles qui résident hors commune, la participation forfaitaire est calculée sur la base des jours scolaires "effectivement travaillé en excluant les jours de vacances scolaires et les jours non travaillés.

Le coût du dispositif est estimé à 1 million d'euros par an, sur un budget total de 116 millions d'euros pour la ville. "Je tiens à le préciser, nous n'augmenterons pas les impôts locaux", prévient la maire. "Il ne faut pas que les autres familles qui pourraient ne pas être concernées par la cantine, se disent que ce sont elles qui vont payer pour les autres", conclut-elle.

www.imazpress.com / [email protected]