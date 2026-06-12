Saint-André : "Le Sacrifice", le film réalisé par des collégiens dépasse les 21.000 vues sur YouTube

Mis en ligne gratuitement le 7 juin 2026 sur YouTube, le long-métrage de prévention "Le Sacrifice" rencontre un vif succès. Réalisé par des élèves du collège Mille Roches de Saint-André avec leurs enseignants, ce projet pédagogique aborde les dangers des réseaux sociaux, la pédocriminalité et les cyberviolences. En quelques jours, le film a déjà été visionné plus de 21.000 fois. (Photo Capture d'écran Youtube)

Après deux années de travail, les élèves du collège Mille Roches de Saint-André peuvent savourer le résultat de leur investissement. Leur film, "Le Sacrifice", est désormais accessible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Mister Olot, et suscite déjà un réel engouement avec plus de 21.000 vues enregistrées quelques jours après sa mise en ligne, le 7 juin dernier. Regardez.

Porté par trois enseignants et une dizaine d'élèves particulièrement investis, ce long-métrage de prévention s'attaque à des problématiques qui concernent directement les jeunes : les dangers des réseaux sociaux, les phénomènes d'emprise, le harcèlement en ligne et la pédocriminalité. "Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la vie des adolescents. Ils constituent un formidable outil de communication, mais peuvent également devenir le terrain de manipulations, de harcèlement, d'emprise ou encore de prédation sexuelle", expliquent les porteurs du projet.

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Écrit par Patrick Olot, enseignant au collège, le film a été tourné et interprété en grande partie par les élèves eux-mêmes. Ces derniers ont participé à toutes les étapes de la création, aussi bien devant que derrière la caméra. L'aventure a également bénéficié de la participation bénévole d'acteurs amateurs et professionnels, de cascadeurs ainsi que de nombreux partenaires ayant mis des lieux de tournage à disposition.

Présenté pour la première fois au public à la fin du mois de mai, "Le Sacrifice" raconte l'histoire d'Héléna, une adolescente confrontée à la disparition de sa sœur. À travers ce récit, les jeunes réalisateurs souhaitent sensibiliser leurs pairs et leurs familles aux risques auxquels les mineurs peuvent être exposés sur internet.

- Briser le silence -

Le projet a reçu le soutien financier du Département de La Réunion et dispose d'un visa d'exploitation du Centre national du cinéma (CNC). Classé "tous publics", il est néanmoins recommandé d'accompagner les plus jeunes spectateurs dans la découverte de certaines thématiques abordées.

"Au-delà du film lui-même, cette initiative met en lumière l'engagement remarquable de jeunes Réunionnais qui ont consacré deux années de leur scolarité à un projet porteur de sens, au service de la prévention et de la protection de leurs pairs", soulignent les organisateurs.

Les porteurs du projet espèrent désormais que ce support pédagogique contribuera à ouvrir le dialogue au sein des familles, des établissements scolaires et plus largement de la société réunionnaise.

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