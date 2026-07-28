Santé : le Chor lance un projet de coopération avec Madagascar

Le CHOR s'engage à Madagascar. L'hôpital de La Réunion lance un projet, ChorMaha, la santé ansanm, avec deux centres de santé du district de Mahajanga (Majunga), en juillet 2026. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité des soins pédiatriques et maternels grâce à la « formation et au partage d’expériences entre équipes malgaches et réunionnaises ». Un travail qui s'effectue dans le cadre d'un « partenariat étroit » avec les équipes médicales de la Grande Île.

Du 15 au 19 juin 2026, une première mission s'est déroulée sur place pour un premier travail de « diagnostic et de formation ». Principale visée, celle d'obtenir une baisse de la mortalité infantile et maternelle. Notamment en proposant une organisation différente des soins et de la gestion des risques. Autre axe d'amélioration, celui de promouvoir la prévention des infections sexuellement transmissibles ou l'usage adapté des antibiotiques auprès des populations locales.

Ce projet de coopération sanitaire vise à resserrer les liens entre soignants malgaches et réunionnais pour faire face à des « défis communs » dans la zone océan Indien. Des défis que posent, notamment, la progression du VIH et de l'antibiorésistance.

En septembre, une nouvelle équipe du CHOR va se rendre à Mahajanga pour continuer et prolonger ce projet. En retour, au mois de novembre, une délégation de soignants malgaches viendra effectuer un « stage d'immersion », durant une semaine, dans les locaux de l'hôpital saint-paulois.

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