Foot : Zidane attendu pour écrire la page de l'après-Deschamps

Icône du foot français à l'histoire riche en Bleu, Zinédine Zidane devrait être nommé mardi sélectionneur de l'équipe de France, l'accomplissement attendu d'une carrière d'entraîneur déjà impressionnante, mais où il aura la lourde tâche de succéder à son ancien coéquipier Didier Deschamps.

A 11h mardi au siège de la Fédération française de football, le patron de la FFF Philippe Diallo doit officialiser la nomination de l'ancien meneur de jeu et capitaine des Bleus, un secret de polichinelle, tant sa candidature s'est naturellement imposée dans tous les esprits.

A 54 ans, "Zizou" devrait accéder à la fonction dont il rêve depuis des années, auréolé de ses titres de gloire comme joueur (champion du monde en 1998, d'Europe en 2000) et comme entraîneur au Real Madrid, avec notamment un triplé mémorable en Ligue des champions (2016, 2017, 2018).

"Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte", avait-il déclaré dès mai 2025 en marge d'un événement organisé par son sponsor personnel, l'équipementier Adidas.

Sans poste depuis son deuxième passage chez les Merengue (2019-2021), le natif de Marseille devrait succéder à deux de ses coéquipiers parmi les champions de 1998, Laurent Blanc (2010-2012) et Didier Deschamps (2012-2026).

- Une annonce attendue -

Dès le mois de mars, Philippe Diallo avait presque vendu la mèche - sans citer directement Zidane - dans les colonnes du Figaro. "Oui, je connais son nom", avait-il ainsi répondu à une question sur l'identité du successeur de Deschamps.

"Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français", avait-il ajouté.

Un portrait-robot dans lequel il était difficile de ne pas voir le visage de Zidane, rentré dans la légende du sport français un soir de 12 juillet 1998, par la grâce d'un doublé en finale de Coupe du monde contre le Brésil (3-0).

Figure publique discrète, à la parole rare, "ZZ" a toujours gardé une image positive, pas entachée par son coup de tête contre Marco Materazzi en finale du Mondial 2006 contre l'Italie, carton rouge et défaite à la clé (1-1, 5 à 3 aux tirs au but).

Après de premiers bruissements en 2018, son nom revient avec insistance en 2022 pour succéder à Didier Deschamps, dont le contrat courait alors jusqu'au Mondial au Qatar, le président de la fédération de l'époque Noël Le Graët reconnaissant que cela irait "dans le sens de l'histoire".

Deschamps finalement reconduit pour quatre ans, Zidane est resté encore en salle d'attente.

- Un grand défi -

Après 14 années couronnées de réussite de "DD", qui a écrit la plus belle série de l'histoire des Bleus en Coupe du monde avec un titre (2018), une finale (2022) et une demi-finale (2026), et a également atteint une finale d'Euro (2016), le défi s'annonce immense pour Zidane, qui n'a jamais entraîné en-dehors du Real Madrid, son club d'adoption.

Il récupèrera une équipe dont le jeu a certes séduit au Mondial nord-américain avec un trio offensif de feu Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise, mais qui a été meurtrie par l'échec en demi-finale contre l'Espagne (2-0), avant une dernière sortie peu glorieuse contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place perdu 6-4.

Pour l'assister, Zidane devrait compter sur plusieurs proches dans son staff d'après le journal l'Equipe, dont David Bettoni et Hamidou Msaidie, qui ont tous deux travaillé avec lui au sein du club madrilène.

Toujours d'après l'Equipe, son ancien compère des Bleus, le gardien Fabien Barthez, également champion du monde en 1998, pourrait le rejoindre pour l'entraînement spécifique à ce poste, tout comme Bernard Diomède, autre ancien de 1998.

Une fois qu'il sera nommé au poste qu'il convoite depuis des années, Zinédine Zidane étrennera ses nouveaux galons dès la rentrée avec la Ligue des nations, pour un premier match en Turquie le 25 septembre.

AFP