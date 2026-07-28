Citalis : retour à la normale des lignes déviées sur les secteurs des Camélias et de Primat

Après plusieurs jours d'adaptation du réseau Citalis à la suite des actes de caillassage survenus dans les secteurs des Camélias et de Primat, les conditions permettent désormais un retour à la circulation normale des lignes concernées, annonce le réseau ce mardi 28 juillet 2026. À compter du mardi 28 juillet 2026 à 17h30, les lignes 11, 26, 27, 27A, 31 et 33 reprendront leur itinéraire habituel. L'ensemble des arrêts précédemment suspendus sera de nouveau desservi selon les horaires habituels. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Les mesures de déviation avaient été mises en place afin de garantir la sécurité des voyageurs, des conducteurs et des équipes du réseau", rappelle Citalis. Cette reprise "intervient à la suite d'une évaluation de la situation en lien avec les autorités compétentes".

Le réseau Citalis "reste pleinement mobilisé afin d'assurer la continuité du service public de transport dans les meilleures conditions de sécurité" et "remercie l'ensemble des voyageurs pour leur patience et leur compréhension durant cette période exceptionnelle, ainsi que les équipes mobilisées pour assurer la continuité du service".

Les usagers sont invités à consulter les canaux d'information habituels (site internet et réseaux sociaux) pour suivre l'actualité du réseau.

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