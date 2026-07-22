Saint-Denis : des lignes Citalis déviées après des caillassages de bus à Primat

À la suite des actes de caillassage ayant visé plusieurs bus du réseau Citalis dans le quartier de Primat ces derniers jours, des mesures temporaires d’adaptation des itinéraires sont mises en place afin de garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs. A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les lignes 26, 27, 27A, 31 et 33 seront déviées quotidiennement à partir de 17h30 et jusqu’à la fin du service. Itinéraires de déviation. Nous publions le communiqué ci-dessous

• Sens Aller

À partir de la RN102 (Route de la Rivière des Pluies), les bus emprunteront :

la rue de l’Amitié ;

le boulevard Jean Jaurès ;

la rue Victor Schœlcher ;

puis desserviront l’arrêt "Stade de l’Est" de la ligne 5 (côté centre commercial) avant de reprendre leur

itinéraire normal.

• Sens Retour



À partir de la rue du Karting, les bus emprunteront :

l’arrêt « Stade de l’Est » de la ligne 5 (côté centre commercial) ;

la rue Victor Schœlcher ;

le boulevard Jean Jaurès ;

la sortie du chemin Grand Canal ;

le chemin Grand Canal ;

avant de reprendre leur itinéraire habituel.

• Arrêts non desservis

Pendant toute la durée de ces mesures, les arrêts suivants ne seront pas desservis dans les deux sens :

Lavandières

École Prima

Stade de l’Est

- La sécurité, une priorité absolue -

Citalis condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui mettent en danger la sécurité des voyageurs, des conducteurs et de l’ensemble des usagers du réseau.

Ces adaptations temporaires ont été décidées en concertation avec les autorités compétentes afin de garantir la continuité du service public de transport tout en préservant la sécurité de chacun.

Sodiparc remercie ses voyageurs pour leur compréhension face à cette situation exceptionnelle et les invite à consulter les canaux d’information habituels (site internet et réseaux sociaux) pour suivre l’évolution de ces dispositions.