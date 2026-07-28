La liaison directe La Réunion - Chennai suspendue à compter du 21 octobre

La compagnie aérienne IndiGo a décidé de suspendre la liaison entre La Réunion et Chennai, en Inde, à compter du 21 octobre 2026, jusqu’à nouvel ordre. Lancée en avril dernier, la liaison va être suspendue en raison d'"un contexte international marqué par une hausse significative des coûts d’exploitation, liée notamment aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient", explique la compagnie (Photo d'archive Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com )

Cette décision "s’inscrit dans un environnement opérationnel devenu fortement contraint pour l’exploitation de cette route", explique l'aéroport Roland Garros.

La compagnie IndiGo a "par ailleurs procédé ces derniers mois à plusieurs ajustements de son réseau international : la compagnie a notamment annoncé la suspension des lignes sur Hô Chi Minh-Ville, Hong Kong, Shanghai et Siem Reap".



"La liaison directe Chennai–La Réunion a joué un rôle important dans le renforcement de la connectivité de La Réunion avec l’Inde et, plus largement, avec la région Indo-Pacifique. L’Aéroport La Réunion Roland Garros demeure pleinement engagé aux côtés d’IndiGo et des acteurs du tourisme pour explorer de futures opportunités de développement, y compris d’éventuelles dessertes saisonnières, lorsque les conditions de marché le permettront, dès 2027, comme l’indique le communiqué de presse de la compagnie Indigo", assure l'aéroport.

- Une liaison lancée en avril -

Le premier vol de la compagnie aérienne indienne IndiGo, s'était posé sur la piste de l'aéroport Roland Garros pour un atterrissage inaugural le 29 avril dernier seulement.

En mars, la compagnie aérienne IndiGo avait annonçé l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion.



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