Aéroport Roland-Garros : ouverture d’une liaison directe entre Chennai et La Réunion à partir du 29 avril 2026

La compagnie aérienne IndiGo annonce l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion à compter du 29 avril 2026. Cette nouvelle liaison, opérée en Airbus A320, renforce la connectivité entre l’océan Indien et l’un des plus grands pôles économiques et culturels du sud de l’Inde. La Réunion devient la 46ème destination internationale d’IndiGo et la 13ème desservie depuis Chennai. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport de La Réunion (Photo : sly/www.imazpress.com)

Capitale du Tamil Nadu, Chennai est un centre majeur de l’industrie automobile, technologique et pharmaceutique indienne, ainsi qu’un haut lieu de culture, d’éducation et de santé. Grâce à son rôle économique croissant et à son rayonnement régional, la ville attire chaque année un nombre important de voyageurs d’affaires, de touristes et de membres de la diaspora indienne, offrant à La Réunion une opportunité unique de renforcer ses échanges avec l’Inde.

Vinay Malhotra, Head of Global Sales d’IndiGo, déclare : "Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle liaison directe entre Chennaet l’île de La Réunion. Chennai joue un rôle central dans la croissance économique et culturelle du sud de l’Inde, et cette connexion offrira une grande fluidité aux voyageurs souhaitant découvrir de nouveaux horizons ou renforcer leurs liens avec l’océanIndien. Nous sommes convaincus que cette route exclusive sera très appréciée, tant par les voyageurs indiens que réunionnais."

Dubus, Président du directoire de l’Aéroport La Réunion Roland Garros rajoute : "L’ouverture à la commercialisation de la liaison entre La Réunion et Chennai constitue une étape majeure dans le développement international de notre plateforme. Elle est le résultat d’un travail de longue haleine mené avec nos partenaires institutionnels et économiques, et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification des marchés et de renforcement de la connectivité du territoire. L’Inde, devenue la cinquième économie mondiale et l’un des marchés aériens les plus dynamiques, représente pour La Réunion un axe stratégique d’avenir. Avec son réseau étendu et son leadership sur le marché indien, IndiGo s’impose comme un partenaire naturel pour ouvrir cette nouvelle porte d’accès. Grâce à cette liaison directe vers Chennai, enrichie des nombreuses correspondances offertes par le réseau IndiGo, La Réunion bénéficie désormais d’un accès élargi vers l’Inde et de nombreuses destinations. Cette nouvelle connexion offre des perspectives concrètes pour le développement économique et touristique de l’île, ainsi qu’une nouvelle opportunité de mobilité pour les Réunionnais."

Programme des vols entre Chennai et La Réunion, à compter du 29 avril 2026

Les voyageurs peuvent déjà réserver leurs billets via le site officiel www.goIndiGo.in, l’application mobile IndiGo ou auprès de leurs agences de voyages habituelles.