Saint-Denis : un programme intergénérationnel pour le mois des droits des femmes

Ce mardi 3 mars 2026, la ville de Saint-Denis présente son programme, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et si le 8 mars était avant tout un passage de relais ? (Photos sly/www.imazpress.com)

Cette année, la ville de Saint-Denis a fait le choix d’une démarche intergénérationnelle, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un 8 mars en collaboration avec le Conseil des enfants, le Conseil des jeunes et le Conseil des sages.

Trois regards. Une même ambition : rappeler que l’égalité ne se célèbre pas, elle se construit. "Ces générations travaillent ensemble vers l'égalité. Il y a du progrès mais le sexisme, le cyberharcèlement ou encore les inégalités salariales persistent", a rappelé Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis. Écoutez.

"En tant que femme, je sais ce que c'est que de devoir toujours prouver", se confie la maire. "On accepte la médiocrité des hommes mais on est intransigeant avec les femmes. Je sais aussi ce que c'est que d'être attendue différemment".

Pour Ericka Bareigts, ce mois de mars 2026 est l'occasion de dire "qu'aucune insulte, ni aucun atteinte à la vie privée n'est acceptable", évoquant les propos sexistes et homophobes dont elle a été victime. Écoutez.

Pour 2026, le message du chef-lieu est simple : "Deviens la femme que tu veux - Shak fanm lé an devenir". C'est entre femmes, toutes les générations réunies, que l'égalité se construit, malgré les difficultés encore visibles.

Conférences, ateliers, spectacles, expositions... Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville de Saint-Denis.

vg / www.imazpress.com / [email protected]