Piton de la Fournaise : après 19 jours d'éruption, l’activité sismique reste faible

L’éruption débutée le 13 février 2026 - il y a 19 jours maintenant - au Piton de la Fournaise se poursuit. Comme lors des jours précédents, l’activité sismique reste faible. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Bert. Un cône est en cours d’édification par l’accumulation progressive des projections de lave. Avec la fermeture latérale du cône, une importante activité en tunnel de lave est désormais établie en aval du cône, indique l'Observatoire volcanologique (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les "résurgences de coulée et les parties actives aériennes de la coulée se concentrent en aval du site éruptif et en amont du cassé des Grandes Pentes où le champ de lave s’élargit et s’épaissit. Cette distribution des coulées de lave est confirmé par les cartes" de cohérence Sentinel-1 des 21/02/2026 et 26/02/2026, qui montrent que les coulées se développent principalement en amont du cassé des Grandes Pentes avec de nouveaux bras se développant au nord et au sud de la coulée mise en place initialement", indique l'OVPF.

Dans les Grandes Pentes, le front de la coulée de lave reste figé à environ 2,6 km de la route nationale 2 et à une altitude de 660 m.

- Reprise de l'inflation mais une activité sismique faible -

Comme lors des jours précédents, l’activité sismique reste faible.

La reprise de l’inflation de l’édifice, "semble se confirmer même si les données sont fluctuantes sur les derniers jours", précise l'Observatoire. "Cette inflation reste faible pour l’instant et indiquerait une faible remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel."



Sur les dernières 24 heures, le trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) reste relativement

stable et de faible amplitude. "Sur le long terme, on observe une augmentation progressive de l’amplitude du trémor

depuis le 21/02 avec des petites variations. Des pics d’amplitude sont toujours enregistrés et probablement liés aux variations de

dégazage ou aux évolutions morphologiques du cône éruptif."

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

Lire aussi - [Photos-Vidéos] Volcan : spectacle nocturne au Piton de la Fournaise

- L'enclos reste fermé à la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

Toute l'actualité du volcan est ici

www.imazpress.com/[email protected]