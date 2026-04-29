[Photos] Aéroport Roland Garros : le premier vol de la compagnie aérienne indienne IndiGo a atterri

Ce mercredi 29 avril 2026, le premier vol de la compagnie aérienne indienne IndiGo, s'est posé sur la piste de l'aéroport Roland Garros pour un atterrissage inaugural. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En mars dernier, la compagnie aérienne IndiGo annonçait l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion à compter du 29 avril 2026. Cette nouvelle liaison, opérée en Airbus A320, renforce la connectivité entre l’océan Indien et l’un des plus grands pôles économiques et culturels du sud de l’Inde. La Réunion devient ainsi la 46ème destination internationale d’IndiGo et la 13ème desservie depuis Chennai.

Les voyageurs peuvent réserver leurs billets via le site officiel www.goIndiGo.in, l’application mobile IndiGo ou auprès de leurs agences de voyages habituelles.

- Démission du PDG -

Il y a quelques semaines, le PDG de la compagnie aérienne indienne, Pieter Elbers, présentait sa démission, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service.

Plus de 4.000 vols d'IndiGo avaient été annulés ou retardés en une semaine en décembre 2025, bloquant des centaines de milliers de passagers et semant le chaos dans de nombreux aéroports de tout le pays.

- Trois vols directs par semaine -

IndiGo, qui détient 60% de part du marché aérien domestique indien, assure plus de 2.200 vols par jour et a transporté 124 millions de passagers en 2025.

Dès aujourd'hui, la compagnie propose des vols entre l'Inde et La Réunion, les mercredis, vendredis et dimanches :

www.imazpress.com/[email protected]