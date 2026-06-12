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Saint-Paul : une mère de famille placée en garde à vue après avoir agressé le proviseur du lycée de son fils

  • Publié le 12 juin 2026 à 13:14
  • Actualisé le 12 juin 2026 à 13:19
Saint-Paul : une maman placée en garde à vue après avoir agressé le proviseur du lycée de son fils
Saint-Paul : une maman placée en garde à vue après avoir agressé le proviseur du lycée de son fils
Saint-Paul : une maman placée en garde à vue après avoir agressé le proviseur du lycée de son fils

Ce jeudi 11 juin 2026, un parent d'élève aurait agressé le chef d’ établissement et l'adjointe du lycée agricole Sans Souci de Saint-Paul, la mère de famille a été placée en garde à vue. Ce sont les services de la préfecture de la Réunion qui l'annoncent ce vendredi : "Suite à un désaccord sur l’orientation scolaire de son fils, le 11 juin dans la soirée, la mère d’un élève du lycée agricole Sans Souci de Saint-Paul a violemment agressé le chef d’ établissement". Sur son passage, cette maman a également endommagé du matériel informatique. En visite dans l'établissement, le préfet, Patrice Latron, condamne une violence qu'il juge inacceptable.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Paul, Lycée agricole, Faits-divers

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