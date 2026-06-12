Télémédecine : une nouvelle plateforme pour faciliter l’accès à l’expertise médicale des spécialistes

L'expertise d'un spécialiste du groupement hospitalier du territoire, mobilisable en quelques clics, quel que soit l'endroit où le patient est pris en charge sur l'île : c'est l'ambition de Télésanté Réunion, la nouvelle plateforme de télémédecine déployée par le GHT. La promesse a de quoi faire rêver les réunionnais qui patientent parfois plusieurs mois avant de pouvoir obtenir un rendez-vous chez certains spécialistes. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du CHU à ce sujet (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon le docteur Rodolphe Manaquin, Médecin porteur médical du projet Télésanté Réunion : "La télémédecine est une avancée médicale et une réalité du quotidien. À l'heure où les connaissances médicales explosent, elle permet notamment aux collègues soignants de pouvoir échanger dans un cadre sécurisé et dans l'intérêt du patient pour une médecine collaborative et à jour scientifiquement. Nous sommes enthousiastes de la mise en place de cet outil à La Réunion permettant au GHT de jouer son rôle et d'apporter son expertise au-delà des murs".

Il continue : "Grâce aux outils numériques, les patients accèdent plus facilement aux soignants, où qu’ils soient sur l’île. Proximité renforcée, délais réduits : une révolution pour les zones isolées. Parce que notre santé mérite toute l’attention, même à distance."

Objectifs : connecter les établissements membres du GHT entre eux et les médecins libéraux du territoire, elle constitue une avancée concrète pour fluidifier les parcours de soins et renforcer la coopération médicale à l'échelle de l'île.

La plateforme regroupe trois modules de télémédecine : la téléexpertise, la téléconsultation et les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). Portée par l'expertise clinique du CHU de La Réunion et le réseau de compétences de ses établissements membres, Télésanté Réunion compte aujourd'hui de nombreux services ouverts, et de nouvelles spécialités sont en

cours de déploiement.

La téléexpertise permet à tout professionnel de santé du territoire de soumettre rapidement un dossier patient à un spécialiste du GHT en quelques clics, comme un neurologue, un oncologue, un néphrologue, un hématologue, un pédiatre ou un rhumatologue, entre autres.

- Un dispositif structuré pour une réponse experte rapide, traçable et sécurisée -

La téléconsultation fluidifie les échanges entre les établissements du GHT, notamment dans le cadre de parcours de soins spécifiques. Elle trouve une application concrète dans le parcours Procréation Médicalement Assistée : les établissements concernés coordonnent ainsi plus efficacement le suivi de leurs patientes grâce à des consultations spécialisées à distance, réduisant les délais dans un parcours où le facteur temps est déterminant.

Les e-RCP permettent de soumettre les dossiers patients à l'examen collégial d'une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, mobilisant l'intelligence collective des équipes du GHT pour garantir la meilleure prise en charge possible, notamment pour des pathologies complexes comme l’endométriose.

Au service d'une médecine plus coordonnée et plus équitable, Télésanté Réunion représente une avancée concrète pour l'ensemble du territoire réunionnais. En connectant les établissements du GHT autour d'une plateforme commune, elle réduit les délais de prise en

charge, limite les déplacements pour les patients et renforce la décision médicale collective pour les cas les plus complexes.

Pour les professionnels de santé comme pour les patients, elle rend l'expertise médicale du GHT de La Réunion accessible partout, pour tous, sur l'ensemble de l'île.

Emilie Mercadal, CEO de Rofim, souligne : "Avoir été choisi par le GHT de La Réunion pour déployer Télésanté Réunion constitue une étape majeure pour ROFIM. La Réunion n’est pas un territoire insulaire comme les autres : elle bénéficie d’une excellente densité médicale et d’un accès privilégié aux spécialistes, offrant un environnement particulièrement structuré pour le développement de la télémédecine".

"Ce partenariat illustre notre capacité à nous inscrire dans des écosystèmes de santé performants et à renforcer les coopérations régionales. Il s’inscrit également dans une dynamique plus large, qui nous permettra d’accompagner encore davantage Mayotte".