[Photos-Vidéo] Takamaka : bienvenue dans la vallée la plus humide de l'île

Takamaka est une vallée située dans l'est de La Réunion, à Saint-Benoît. Connue pour ses paysages spectaculaires, elle est l'un des sites les plus humides de l'île. De son belvédère, il est possible d'observer des cascades, des barrages hydroélectriques et une biodiversité à couper le souffle. La vallée est marquée par des falaises abruptes qui encadrent la Rivière des Marsouins. L'accès du belvédère à la plateforme EDF est cependant interdit. Imaz Press vous offre ces images capturées en drone. (Photos et vidéos : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Takamaka est une vallée située à Saint-Benoît. Le principal accès se fait par la route de Takamaka. L'endroit est connu pour ses cascades, ses reliefs et sa forêt dense. Pour pouvoir admirer ce panorama, rendez-vous à l'emblématique belvédère de Takamaka. Là, vous aurez vue sur un paysage unique.

La vallée est exposée aux alizés venant de la côte est. Le site est donc très souvent arrosé par la pluie, faisant de lui l'un des lieux les plus humides du monde.

Il y a plus d'une cinquantaine d'années, les agents d'EDF ont profité de ce climat. Résultat : deux centrales hydroélectriques contribuent à alimenter, en partie, le réseau électrique de La Réunion.

L'accès du belvédère à la plateforme EDF est interdit, sur arrêté préfectoral. Le belvédère reste donc le meilleur endroit pour découvrir ce lieu.

- Travaux de réfection près de l'aire de pique-nique

À noter qu'une partie de la zone de stationnement située à proximité de l'aire de pique-nique fait l'objet d'une occupation temporaire jusqu'au 31 août 2026.



"Cette occupation intervient dans le cadre des travaux de réfection du sentier d'accès au barrage de Bras Patience, réalisés par l'entreprise ROCS pour le compte d'EDF" indique la Cirest.



"Les installations prévues permettront notamment l'implantation d'une base de chantier, le stationnement d'engins, le stockage temporaire de matériel ainsi que l'organisation des rotations héliportées nécessaires au bon déroulement des opérations" détaille l'intercommunalité.



Bon à savoir, la zone concernée se limite à une partie du stationnement. Les espaces d'accueil du public, les aires de pique-nique ainsi que les principaux espaces de fréquentation touristique restent accessibles aux visiteurs.



"Un balisage spécifique est mis en place afin de sécuriser le périmètre concerné et d'assurer la bonne cohabitation entre les activités du chantier et l'accueil du public" termine la Cirest.



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