À retenir ce samedi : Patrick Bruel, suspect en garde à vue, 111km/h en centre ville, Rallye de Petite-Île, une amende pour Carrefour

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 13 juin 2026 : - Violences sexuelles : Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes, l'une pour viol, l'autre pour tentative de viol en marge d'un festival à La Réunion - Adolescent violemment agressé au Chaudron : un des jeunes ayant participé à l'agression s'est rendu de lui même à la Police - Saint-Paul : il roulait à 111 km/h dans une zone limitée à 50, un conducteur intercepté par les gendarmes - Rallye de Petite-Île : Top départ d'une édition sous haute surveillance, la sécurité au cœur du parcours - Contrats fournisseurs à La Réunion : le groupe Hayot - GBH écope d'une amende de 124.000 euros pour 171 irrégularités

C'est une information de nos confrères de Ouest France. La première plaignante, Amandine, dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle qui auraient eu lieu en octobre 2007, en marge du festival du film de La Réunion, que Patrick Bruel parrainait. Deux jours après sa mise en examen, deux nouvelles plaintes ont été déposées ce vendredi 12 juin contre Patrick Bruel, auprès du procureur de la République de Nanterre. "L’une dénonce une tentative de viol en 2007, alors que l’artiste était de 21 ans son aîné ; l’autre un viol en 2012".

Selon nos information, dans la nuit de ce vendredi 3 juin à samedi, un jeune s'est présenté aux forces de l'ordre en indiquant avoir participé à l'agression de l'adolescent de 14 ans. Aux alentours de 14 heures, ce vendredi 12 juin, dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, un collégien âgé de 14 ans a été violemment agressé. Le pronostic vital de la victime était engagé lorsqu'il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte.

En ce début de week-end, les forces de l'ordre le rappellent : "La vitesse excessive réduit le temps de réaction, augmente les distances de freinage et aggrave considérablement les conséquences d’un accident". À Saint-Paul, les gendarmes du secteur ont stoppé un véhicule qui allait à 111 km/h dans une zone limitée à 50, les militaires insistent : "Nous rappelons que chacun doit faire preuve de responsabilité au volant. Ce comportement particulièrement dangereux met en péril non seulement la vie du conducteur, mais aussi celle de tous les autres usagers de la route".

Ce samedi 13 juin 2026, marque le retour de ce sport auto depuis le drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph en octobre 2025. Cette épreuve marquera le coup d’envoi du championnat de La Réunion des rallyes dans le sud de l'île.

La Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de la Réunion, indique avoir sanctionné la société Profima Réunion du groupe Bernard Hayot, "chargée de négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales des contrats, notamment pour les produits vendus dans les magasins de l’enseigne Carrefour exploités par GBH". Ces observations ont été faites le 11 décembre 2024, dans le cadre de l'enquête menée par la DEETS sur le respect des règles du code de commerce en matière d’équilibre et de transparence des relations commerciales. De son côté, le groupe estime que ce "contrôle relève des points purement formels, dont nous contestons avec vigueur le bien fondé et même, dans certains cas, la réalité."