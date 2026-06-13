Saint-Paul : il roulait à 111 km/h dans une zone limitée à 50, un conducteur intercepté par les gendarmes

En ce début de week-end, les forces de l'ordre le rappellent : "La vitesse excessive réduit le temps de réaction, augmente les distances de freinage et aggrave considérablement les conséquences d’un accident". À Saint-Paul, les gendarmes du secteur ont stoppé un véhicule qui allait à 111 km/h dans une zone limitée à 50, les militaires insistent : "Nous rappelons que chacun doit faire preuve de responsabilité au volant. Ce comportement particulièrement dangereux met en péril non seulement la vie du conducteur, mais aussi celle de tous les autres usagers de la route".