La Possession : Erick Fontaine réclame une accélération des travaux dans la rue Mahatma Gandhi

Ce jeudi 18 juin 2026, le maire de La Possession, Erick Fontaine réalisé une visite de chantier. Face aux difficultés de circulation et aux nuisances engendrées par les travaux de réaménagement de la rue Mahatma Gandhi, le maire demande à la Région d'accélérer les travaux. À l'issue d'une nouvelle réunion, des engagements ont été pris pour finaliser plusieurs secteurs dans les prochains jours. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le chantier de réaménagement de la rue Mahatma Ghandi continue de susciter l'impatience des habitants et des usagers. Ce mercredi, le maire de la Possession, Erick Fontaine, effectuait une visite de terrain afin de faire le point sur l'avancée des travaux engagés sur cet axe majeur de circulation.

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"Les administrés de La Possession sont fatigués de voir ces travaux se prolonger. Moi-même, j'utilise cette route tous les jours", a déclaré le maire. Il pointe notamment les ralentissements quotidiens, mais aussi les dégradations de la chaussée qui compliquent la circulation et augmentent les risques pour les deux-roues.

Selon le maire, des engagements ont été obtenus auprès de la collectivité régionale. "Les travaux sur le rond-point qui se trouve derrière moi doivent être terminés ce soir. Quant à l'axe compris entre le lycée Moulin Joli et le rond-point, les travaux devraient être achevés la semaine prochaine", affirme Erick Fontaine. Écoutez.

- Des entreprises impactées -

Au-delà des difficultés rencontrées par les automobilistes, le maire s'inquiète également des conséquences économiques pour les commerces et entreprises du secteur. "Certaines entreprises de La Possession enregistrent une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 40 %. Cela devenait insupportable", il estime.

La municipalité entend désormais accompagner les professionnels concernés. "Nous allons comparer les chiffres d'affaires de 2024 et de 2025 afin d'étudier les possibilités d'indemnisation des pertes subies", indique Erick Fontaine.

Lancé fin 2024, le chantier de la rue Mahatma Gandhi vise à améliorer les mobilités douces et à moderniser plusieurs réseaux d'eau, d'assainissement et de télécommunications.

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