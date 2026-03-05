[Photos] La Possession : les travaux se poursuivent encore et toujours sur la rue Mahatma Gandhi

À La Possession, le chantier de réaménagement de la rue Mahatma Gandhi (N1E) se poursuit. Il a été lancé à la fin de l'année 2024. Sur le tronçon situé devant le lycée Moulin Joli jusqu’au rond-point de la ZAC Saint-Laurent, les travaux se poursuivent avec pour objectif une livraison prévue d'ici le mois de mai. Comme souvent pour ce type de chantier, les travaux génèrent des désagréments pour les usagers, notamment en matière de circulation (Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Mené en co-maîtrise d’ouvrage par la Région Réunion, le Territoire de l’Ouest (TO), les villes de La Possession et du Port, ainsi que la Semop – Eaux de La Possession, ce projet a pour objectif initial de réaménager la voie pour faciliter les déplacements des mobilités douces, notamment pour les cyclistes et les piétons.

Afin d’optimiser le chantier, les différents partenaires ont également choisi de regrouper plusieurs travaux d’infrastructures. "On a travaillé en amont avec les cinq co-maîtres d'ouvrage afin de recenser les besoins et en profiter pour tout faire d’un coup", précise Kévin Marianne, chargé d’opérations.

Débuté fin 2024 au niveau du chemin Bœuf Mort, les travaux concernent l’axe compris entre la rue Simone Pinel et le giratoire de la ravine à Marquet. La fin du chantier est actuellement prévue pour la fin de l’année 2026.

- Des réseaux modernisés -

Au-delà des aménagements de voirie, le chantier comprend également la création ou la modernisation de plusieurs réseaux. Parmi eux : un réseau d’eau potable destiné à alimenter Cœur de ville, un réseau d’eaux usées côté ville du Port, ainsi que des dispositifs de gestion des eaux pluviales.

"Ces travaux nécessitent également la coordination avec les différents opérateurs techniques", précise Kévin Marianne. "Sur la partie enfouissement des réseaux existants, nous travaillons avec les acteurs tels que les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’accès à internet ainsi qu’EDF. On sait que les délais d’intervention peuvent être longs, donc des ajustements ont été faits pour modifier notre calendrier de travaux", indique-t-il.

- Une première livraison attendue en mai -

Sur le premier tronçon, situé au niveau du lycée Moulin Joli, les travaux ont débuté en septembre 2025. Le chantier est aujourd’hui entré dans la phase de reprise de l’enrobé. "La livraison de cette partie devrait intervenir d’ici le mois de mai", précise le chargé d’opérations.

Dans le même temps, les équipes poursuivent leur progression sur le deuxième tronçon, permettant au projet d’avancer progressivement sur l’ensemble de l’axe.

- Des nuisances temporaires -

Comme souvent pour ce type de chantier, les travaux générent des désagréments pour les usagers, notamment en matière de circulation. Kévin Marianne souligne toutefois que certaines retombées positives sont observées. "Cette zone était sujette à des nuisances dues à des rodéos sauvages. Depuis les travaux, les riverains ont la paix", sourit-il.

Concernant les difficultés de circulation, il rappelle que la situation n’est pas nouvelle. "Nous avons réalisé des comptages avant les travaux et les bouchons existaient déjà aux heures de pointe à ce niveau". Si les chantiers peuvent temporairement compliquer les déplacements, leur objectif reste d’améliorer durablement les conditions de circulation et le partage de la route. "C’est vrai que cela peut être contraignant le temps des travaux, mais une fois que c’est fait, tout le monde est satisfait : les usagers, les riverains, les cyclistes et les piétons".

Sur une île où les chantiers routiers se multiplient et mettent parfois la patience des automobilistes à l'épreuve, ces travaux ont pour but d'améliorer durablement les infrastructures et mobilités. À terme, ils permettent une circulation plus fluide et un meilleur partage de la route entre automobilistes, cyclistes et piétons. En attendant la fin du chantier, les usagers devront faire preuve de patience et composer avec les travaux encore quelques mois.

