À retenir ce soir : fermeture du Choka, Yannis Bley condamné, vaccination dans les collèges, cône éruptif formé et municipales à La Possession

À la Saline-les-Bains, le restaurant et boite de nuit Le Choka a été fermé par décision de la préfecture en raison de multiples manquements à la législation. Lors d'une visite de la commission de sécurité le 8 octobre 2025, de graves manquements ont été constatés, indique la préfecture et des travaux avaient été faits, sans aucune autorisation. Malgré une mise en demeure, l'établissement n'a pas procédé aux modifications. Il a donc été fermé ce lundi 2 mars.

Poursuivi dans une affaire de trafic de drogue, Yannis Bley a été condamné ce jeudi 5 mars 2026 à 8 ans de prison et 30.000 euros d'amende par la Cour d'appel. Les cinq autres personnes mises en cause dans ce dossier se sont vues signifier des peines allant de 5 à 4 ans de prison. L'affaire avait été jugée en appel le vendredi 6 février. En première instance, Yannis Bley avait été condamné à 6 ans de prison. Le parquet avait fait appel.

À partir du 23 mars 2026, l’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion, l’Académie de La Réunion et la CGSS Réunion déploient une campagne de vaccination pour protéger contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningocoques. La campagne de vaccination est intégralement prise en charge dans les collèges. Elle s’adresse aux filles et garçons de 11 à 14 ans, sur autorisation parentale. Plus de 14.000 élèves sont concernés.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit pour sa 20ème journée. Les observations réalisées ce jeudi 5 mars 2026 au matin par les équipes de l'Observatoire volcanologique, montrent un cône éruptif désormais bien formé, qui continue de se refermer progressivement. En aval, une importante activité en tunnels de lave alimente plusieurs résurgences de coulées.

Ce lundi 2 mars 2026, la campagne des municipales était officiellement lancée. À quelques jours du scrutin, une polémique oppose des candidats à la maire sortante de La Possession. En cause : la mise en place d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) pour organiser des réunions politiques sur le domaine public, accompagnée d'une redevance de 2 euros par mètre linéaire occupé. Contactée par Imaz Press, la mairie explique qu'il s'agit d'"une tarification votée en conseil municipal d'une soixantaine d'euros pour toute la durée de la campagne".