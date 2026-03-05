La Saline : le restaurant et boite de nuit Le Choka fermé après de nombreuses irrégularités

À la Saline-les-Bains, le restaurant et boite de nuit Le Choka a été fermé par décision de la préfecture en raison de multiples manquements à la législation. Lors d'une visite de la commission de sécurité le 8 octobre 2025, de graves manquements ont été constatés, indique la préfecture et des travaux avaient été faits, sans aucune autorisation. Malgré une mise en demeure, l'établissement n'a pas procédé aux modifications. Il a donc été fermé ce lundi 2 mars.

Parmi les manquements constatés, des installations électriques pas aux normes, dysfonctionnement de l’éclairage de sécurité, mauvais fonctionnement de l’alarme incendie.

Une mise en demeure leur a été signifiée pour une demande de mise aux normes.

Face à l'absence de modifications, le préfet acté la fermeture de l'établissement ce lundi 2 mars 2026. Il ne pourra rouvrir qu'après des travaux de mise en conformité et visite de la commission de sécurité.

Sur ses réseaux sociaux, le Choka informe ses clients d'une "fermeture exceptionnelle pour quelques jours, pour finaliser certains ajustements techniques et administratifs afin de vous accueillir dans les meilleures conditions de confort et de sécurité".

