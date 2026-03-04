À la une de ce jeudi : 5ème jour d'attaques au Moyen-Orient, impacts de la guerre, municipales à Salazie, Mayotte, concours d'éloquence et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 5 mars 2026 : - Conflit au Moyen-Orient : les Etats-Unis et Israël assurent que la résistance de Téhéran faiblitu - Guerre au Moyen-Orient : "les impacts sur La Réunion fortement dépendants de la durée du conflit" estime Jérôme Vellayoudom - Municipales à Salazie : Sidoleine Papaya défend son bilan et mise sur le travail de terrain - Dans le lagon de Mayotte après Chido, il faudra "10 à 15 ans" pour retrouver des récifs coralliens à l'identique - De La Réunion aux Grandes Écoles : lancement du premier concours d'éloquence - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi un peu plus venteux (Photo www.imazpress.com)

Les gouvernements américain et israélien affirment mercredi que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive, au cinquième jour d’une guerre loin de se cantonner à ces trois pays.

Alors que les bombes continuent de pleuvoir sur le Moyen-Orient après l'attaque israélo-américain en Iran, l'inquiétude monte partout dans le monde. La Réunion n'est pas épargnée, malgré la distance existante entre notre île et la zone de conflit. Jérôme Vellayoudom, docteur en intelligence économique, chercheur associé au laboratoire CREGE et enseignant en géopolitique, analyse la situation et les conséquences possibles pour notre île. Il estime ainsi que les impacts sur La Réunion seront fortement dépendants de la durée du conflit. Entretien.

À quelques jours seulement du scrutin municipal, Sidoleine Papaya, maire sortante de Salazie, sillonne les routes du cirque pour défendre son bilan et son projet. Entre porte-à-porte, réunions publiques et meetings, la candidate met en avant son travail sur le terrain et un programme centré sur la proximité, la solidarité et l'eau.

À bord de son bateau, Nicolas Cortes scrute le fond du lagon de Mayotte et se souvient: "Avant, on ne savait pas où s'arrêter tellement tout était joli." Un an après le cyclone Chido, la double barrière de corail a perdu 66% de ses récifs et il faudra "10 à 15 ans" pour en retrouver à l'identique.

L'association De la Réunion aux Grandes Écoles lance son premier concours d'éloquence le samedi 25 avril 2026. Les candidatures sont ouvertes à tous les lycéens de première et de terminale des lycées généraux et technologiques de l'Académie de La Réunion jusqu'au jeudi 12 mars 2026.

jouent encore les invités surprise, mais ils devraient vite plier bagage. À l’ouest, le soleil prend rapidement le dessus et offre une belle matinée lumineuse. Mais au fil des heures, les nuages reviennent doucement dans le décor. Dans l’après-midi, ils pourraient même laisser tomber quelques averses, surtout sur les pentes de la moitié ouest de l’île. Et attention du côté de Saint-Pierre : Matante Rosina sent bien le vent se lever. Le vent souffle un peu plus fort avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h dans le secteur.