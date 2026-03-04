De La Réunion aux Grandes Écoles : lancement du premier concours d'éloquence

L'association De la Réunion aux Grandes Écoles lance son premier concours d'éloquence le samedi 25 avril 2026. Les candidatures sont ouvertes à tous les lycéens de première et de terminale des lycées généraux et technologiques de l'Académie de La Réunion jusqu'au jeudi 12 mars 2026. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour candidater, les élèves doivent compléter le formulaire et envoyer une capsule vidéo de 120 secondes maximum sur le thème : "Là où la terre tremble, la parole doit-elle s'élever ? ".

Les noms des candidats sélectionnés seront annoncés à la mi-mars.

Les sujets de la finale seront communiqués par la suite par courrier électronique.

- Un concours d'éloquence pour les lycéens de La Réunion -

Ouvert le samedi 25 avril 2026, ce concours est ouvert aux élèves de première et de terminale des lycées de l'enseignement général et technologique de La Réunion.

L'association De La Réunion aux Grandes Écoles (DRGE) oeuvre pour l'accès des lycéens et étudiants réunionnais au sein des Grandes Écoles et des filières d'excellence.

