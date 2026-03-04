ONF : réouverture du sentier Roche Plate - La Brèche à Mafate et fermeture d'un sentier à Cilaos

Un arrêté préfectoral, publié ce mercredi 4 mars 2026, encadre l’accès à plusieurs sentiers de randonnée dans les cirques de Mafate et de Cilaos. L'un rouvre, l'autre ferme pour des raisons de sécurité. (Photo sly/www.imazpress.com)

Bonne nouvelle pour les randonneurs : les travaux de sécurisation de falaise et de réhabilitation sont achevés sur le sentier Roche Plate – La Brèche, dans le cirque de Mafate. L’itinéraire peut ainsi être rouvert au public.

En revanche, la prudence reste de mise du côté de Cilaos. La portion du sentier du Bras de Saint-Paul, située après la rivière en direction de l’îlet du Bras de Saint-Paul, est fermée jusqu’à nouvel ordre. Cette section a été partiellement emportée par des mouvements de terrain et présente des risques de chutes de blocs ainsi qu’un danger de perte d’itinéraire.

L'ONF et le autorités invitent les randonneurs à respecter strictement ces dispositions, "prises pour garantir la sécurité de tous", et à se tenir informés de l’évolution des conditions d’accès avant toute sortie dans les sentiers.