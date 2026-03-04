La Rochelle: un collégien de 13 ans poignarde un autre élève

Un collégien de 13 ans a poignardé dans la matinée un autre élève du même âge, a révélé le parquet de La Rochelle ce mercredi 4 mars 2026. Le pronostic vital de la victime, poignardée "à l’épaule et au ventre" avec un opinel, "ne serait a priori pas engagé", a ajouté le parquet, qui a ouvert une enquête.

Une professeure s’est interposée et l’agresseur a été "rapidement pris en charge" par le personnel éducatif avant d’être interpellé et placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre, a également indiqué le parquet.

AFP