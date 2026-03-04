Saint-Joseph : vente de cannabis sur facebook, un récidiviste écope de 12 mois de prison

Condamné en mars 2024, il recommence dès le mois de juin de la même année : un individu vendait de l’herbe de cannabis sur facebook. Présenté ce mardi 3 mars 2026 au parquet de Saint-Pierre dans le cadre d'une mesure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec révocation de 18 mois de sursis. Il a été immédiatement incarcéré. Son téléphone et l’argent saisis ont été confisqués.

Alertés, les militaires de la communauté de brigades (COB) de Saint-Joseph ont mené des investigations efficaces. Ils ont mis au jour une culture de zamal dans le jardin de l'individu et ont révélé un système de revente par livraison alimentant activement son quartier, avec plus d’une centaine de consommateurs identifiés.

Lors de l’interpellation, les enquêteurs ont notamment saisi :

718 g d’herbe de cannabis,

25 pieds de cannabis,

Un poing américain, une bombe lacrymogène, ...

