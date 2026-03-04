À retenir ce soir : inscriptions antisémites dans un collège, piratage du site de l’UNSS, obésité à La Réunion, volcan et campagne de Frédéric Maillot

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 4 mars 2026 : - Saint-Joseph : deux plaintes déposées après des inscriptions antisémites dans un collège - Piratage du site de l’UNSS : photos et données sur le darknet, 18.379 licenciés potentiellement concernés à La Réunion - Obésité : à La Réunion, cette maladie chronique touche un adulte sur cinq et un adolescent sur dix - Piton de la Fournaise : un nouveau bras de coulée a franchi le cassé des Grandes Pentes - Sainte-Suzanne : Frédéric Maillot présente ses colistiers et colistières

Dans un collège de Saint-Joseph, plusieurs croix gammées, accompagnées du nom de l’enseignante, ont été gravées au compas sur les tables de sa classe. Le chef d’établissement et l'enseignante ont déposé plainte. En janvier dernier, une enseignante non juive, ayant partagé avec ses élèves son expérience d’un voyage en Israël, avait déjà découvert une croix gammée tracée dans sa classe. L’auteur des faits, un élève, s’était dénoncé. Le collégien avait écopé de trois jours d'exclusion. Le rectorat dit prendre cette affaire "très au sérieux" et engage des actions de sensibilisation.

Des photos et des données de collégiens et de lycéens dérobées lors de cyberattaques ont été mises en ligne sur le darknet, a indiqué ce lundi 2 mars 2026 l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). La principale fédération du sport scolaire a déposé plainte. À La Réunion, le nombre actuel de licenciés est de 18.379 élèves, potentiellement concernés par ce vol de données.

Ce mercredi 4 mars 2026, le CHU Nord organise une matinée de prévention et de dépistage du diabète à l’occasion de la journée mondiale de l’obésité. Organisée avec les équipes du Centre Spécialisé de l’Obésité du CHU Site Nord, cette action a pour objectif de mieux comprendre l’obésité, ses complications et les différentes possibilités de prise en charge, dans un cadre bienveillant et sans jugement. À La Réunion, l’obésité concerne près d’un adulte sur cinq et d’un adolescent sur dix.

L’éruption débutée le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise se poursuit. Ce mardi soir 3 mars 2026, un nouveau bras de coulée (un peu plus au sud que la branche de coulée figée dans les Grandes Pentes) a franchi le cassé des Grandes Pentes et était visible dans la partie haute des Grandes Pentes. Ce mercredi matin, ce bras de coulée était beaucoup moins actif, indique l'Observatoire volcanologique.

Ce mercredi 4 mars 2026, Frédéric Maillot a présenté sa liste "Sainte-Suzanne, Terre de Progrès" pour les élections municipales de Sainte-Suzanne. C'est au restaurant "La Rivièra du Bocage" que le candidat a convié ses militants pour présenter les grandes lignes de son programme