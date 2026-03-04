[Photos] Sainte-Suzanne : Frédéric Maillot présente ses colistiers et colistières

Ce mercredi 4 mars 2026, Frédéric Maillot a présenté sa liste "Sainte-Suzanne, Terre de Progrès" pour les élections municipales de Sainte-Suzanne. C'est au restaurant "La Rivièra du Bocage" que le candidat a convié ses militants pour présenter les grandes lignes de son programme (Photo sly/www.imazpress.com)

"Une liste électrique, une liste d’ouverture aussi, mais une liste qui se veut surtout progressiste", affirme le candidat. Il revendique une équipe prête à "mettre en œuvre des projets progressistes", estimant que "Sainte-Suzanne est une terre de progrès".

À la question d’une étiquette politique, il répond : "Une liste de gauche." Mais il nuance aussi : "Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément encartés (…) Ce n’est pas les personnes qui sont au cœur de cela, c’est le projet que nous devons mener ensemble qui est important."

L’objectif, selon lui, est clair : "Mettre l’être humain au cœur même du projet", avec des femmes et des hommes partageant une vision progressiste du développement communal.

- "Tout lieu est un lieu d’éducation" -

Parmi les priorités, l’éducation occupe une place centrale. "L’éducation au sens très large du terme, parce que l’éducation, ce n’est pas que l’Éducation nationale", insiste-t-il.

Il évoque "les ateliers de parentalité", "la culture", "le sport", estimant que "tout lieu est un lieu d’éducation". Pour lui, ces espaces sont des leviers d’émancipation et doivent bénéficier "d’une attention particulière" dans le futur projet municipal.

Autre axe fort : l’agriculture. "Nous faisons partie de ces territoires où nous avons encore du foncier disponible, parfois privé, mais aussi communal", rappelle-t-il, en référence à la micro-région nord-est.

Il souhaite "garder cette ville rurale, cette ville à taille humaine", en développant un "gros axe sur l’agriculture", avec l’application des lois existantes mais aussi des "projets innovants en lien avec les spécificités de la micro-région". Il évoque également le lien entre "agriculture et culture" comme moteur de développement local.

- "Le moindre euro sera veillé à la loupe" -

Sur le budget communal, sujet de critiques récurrentes, Frédéric Maillot se veut lucide. "Nous aurons à monter en compétences et à aller chercher des fonds étatiques, européens, régionaux ou départementaux pour concrétiser nos projets", explique-t-il.

Dans un contexte de baisse des dotations et de contraintes financières, il promet rigueur et vigilance : "Le moindre euro dépensé sera veillé à la loupe." Il souligne également la nécessité de maintenir une action en faveur "des plus modestes et des plus pauvres", malgré un contexte national qu’il juge peu favorable aux politiques sociales.

Avec cette ligne directrice, le candidat entend défendre un projet "progressiste".

