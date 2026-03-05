Conflit au Moyen-Orient : Macron a parlé à Trump et Netanyahu, il appelle au respect de l'intégrité territoriale du Liban

06:31 Explosions à Jérusalem Des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Jérusalem jeudi matin après une nouvelle série de tirs de missiles depuis l'Iran, les services de secours israéliens indiquant ne pas avoir recensé de victimes dans l'immédiat. L'armée israélienne avait activé trois alertes aux missiles iraniens dans les deux heures précédentes.

06:25 Carney n'exclut pas une participation militaire du Canada à la guerre au Moyen-Orient Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré jeudi qu'il ne pouvait exclure la participation militaire de son pays à la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient. "On ne peut jamais exclure catégoriquement une participation", a-t-il déclaré aux côtés de son homologue australien Anthony Albanese, à Canberra. "Nous soutiendrons nos alliés", a-t-il ajouté.

06:06 Macron a parlé à Trump et Netanyahu, appelle au respect de l'intégrité territoriale du Liban Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi avec son homoloque américain Donald Trump et avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il a appelé "à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre". Dans un message sur X, relatant ses conversations avec Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, Emmanuel Macron dit également avoir "réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà". "Cette stratégie d'escalade constitue une faute majeure qui met en péril l'ensemble de la région", a jugé le chef de l’État français. Son entourage a fait savoir qu'il avait également échangé avec Donald Trump mercredi soir et avait "alerté" le président américain "sur la situation au Liban à laquelle la France demeure très attentive". "Le président Trump a contacté le président de la République ce soir pour l'informer de l'état des opérations militaires menées par les États-Unis en Iran", a indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron. À ses interlocuteurs libanais, le président français a promis que "la France prendra des initiatives immédiates pour soutenir les populations libanaises déplacées" face à "l'urgence humanitaire dans le sud du Liban" depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par Israël et les États-Unis. Il a assuré que la France poursuivrait également "son soutien aux efforts des Forces armées libanaises, afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs missions de souveraineté et mettent un terme à la menace posée par le Hezbollah".

05:41 La liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, une "priorité" selon la ministre française des Armées La liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, dont les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué mercredi avoir le "contrôle total" constitue "une priorité", a affirmé la ministre française des Armées Catherine Vautrin. "Rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz est une priorité du président de la République et nous y travaillons activement depuis plusieurs jours", a-t-elle confié dans un entretien aux journaux du groupe Ebra. "Une telle opération ne peut s’envisager qu’en coalition", a-t-elle ajouté. La ministre avait indiqué plus tôt sur X s’être entretenue mercredi avec ses homologues allemand, britannique, italien et polonais (groupe dit du "E5") sur "la situation au Moyen-Orient" et notamment sur le fait de "bâtir une coalition pour sécuriser les voies maritimes".

05:36 Liban: trois personnes tuées dans des frappes israéliennes près de l’aéroport de Beyrouth Trois personnes ont été tuées dans deux frappes israéliennes ayant visé deux voitures sur l’autoroute menant à l’aéroport de Beyrouth, ont indiqué mercredi soir les autorités libanaises. Six personnes ont également été blessées, a précisé le ministère de la Santé du Liban. La frappe s’est produite sur la route de l’aéroport, selon l’agence de presse libanaise Ani.

05:34 Washington et Israël assurent que ces tirs baissent désormais en intensité Le nombre de missiles iraniens tirés vers Israël diminue "chaque jour", a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. "Israël et les Etats-Unis ont ensemble réalisé des avancées historiques " a affirmé plus tard le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. "Nous sommes en position de force maintenant", a assuré de son côté le président américain Donald Trump. Première victime collatérale du conflit, le Liban est entraîné dans la guerre par le Hezbollah qui compte "venger" la mort du guide iranien Ali Khamenei. "Nous ne nous rendrons pas", a martelé mercredi soir le chef de la formation pro-iranienne, Naïm Qassem, alors que le pouvoir libanais souhaite qu'il rende les armes. D'habitude préservées du tumulte de la région, des villes comme Dubaï et Riyad se retrouvent également plongées dans le chaos, entre ambassades américaines fermées, touristes bloqués, milliers de vols annulés, raffineries et pétroliers visés.