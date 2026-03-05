Saint-Leu : le bar le Zinc fermé administrativement pour quatre mois

Sur décision de la préfecture, le bar musical le "Zinc", situé à Saint-Leu, a été fermé administrativement le 27 février 2026. Entre consommation de drogues, suspicions de travail illégal et manquements à la sécurité, d'après plusieurs médias, le bar a été contrait à une fermeture d'une durée de quatre mois. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

La préfecture veille au grain ces derniers temps. Le Zinc n'est pas l'unique bar a avoir fermé ses portes - temporairement - suite à une visite des autorités.

A La Saline, c'est le Choka qui a été fermé par décision de la préfecture en raison de multiples manquements à la législation.

Parmi les manquements constatés, des installations électriques pas aux normes, dysfonctionnement de l’éclairage de sécurité, mauvais fonctionnement de l’alarme incendie.

www.imazpress.com/[email protected]