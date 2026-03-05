Municipales à Saint-Denis : police du logement, maison de la tranquillité, prêt pour les moins de 25 ans, Éricka Bareigts présente son programme

Ce jeudi 5 mars 2026, c'est dans le Coeur Vert Familial de Saint-Denis que la maire sortante Éricka Bareigts a présenté les grandes lignes de son programme. Parmi les premières mesures proposées : une police du logement pour faire le lien entre les bailleurs sociaux et les locataires, quatre maisons de la tranquillité, ou encore un prêt pour que les jeunes de moins de 25 ans puissent créer une micro-entreprise. (Photo : Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)

Avant de commencer, Éricka Bareigt fait le point sur le contexte international avec la guerre en Iran et les enjeux du commerce international pour parler, aussi, des enjeux d’accessibilité aux matières premières à La Réunion : "Nous, on a ça en tête : quelles seront nos capacités à faire face" dit-elle.

"Quand je parle de la difficulté à avoir les matières premières, et je ne suis qu'à ce niveau-là, je ne parle même pas d'enjeux de migration, de population et toutes ces difficultés. C'est un enjeu également pour les municipales, et personne n'en parle. Il faudra avoir ça en tête. Quelle sera notre capacité à faire face aux difficultés demain, et nous savons que nous avons en tout cas l'expérience, la capacité à réagir face à tout ça. Nous allons garder tous les acquis, le plan senior en action, nos actions pour la sécurité, et même aller plus loin dans notre projet."

- Continuer à transformer la ville -

La maire sortante explique : "Nous voulons aller plus loin dans la transformation de la ville, transformer une ville de 156.000 habitants, c’est très difficile et long : les Dionysiens nous le disent déjà, la ville a changé, eh bien elle changera encore plus." Écoutez.

Après cette introduction, la maire sortante donne la parole à ses colistiers, ce sont eux qui présentent le programme de la liste menée par Éricka Bareigts.

- La police du logement : un outil pour lutter contre les logements sociaux insalubres -

Au cœur de la campagne : la création d'une police du logement avec des personnes assermentées par un juge capables de faire des documents certifiés pour permettre à la CAF de bloquer les loyers versés aux bailleurs: "Ce que nous souhaitons, c'est que les habitants vivent dans de bonnes conditions."

Julie Pontalba, qui est sur la liste de la maire sortante, raconte : "La dignité passe par le logement. Malgré tout ce que l’on fait, malgré les rapports que nous envoyons, malgré les appels de la population, malgré nos relances, on ne nous entend pas ! Il ne se passe rien. alors ça, on dit stop ! Assez."

"Encore cette semaine, un monsieur nous a accueillis chez lui et nous a montré sa porte sans poignée, il va prendre à sa charge la réparation car son bailleur ne réagit pas. Si nous sommes démunis aujourd’hui, faut aller plus loin avec la police du logement."

"Ce que nous souhaitons, c'est que les habitants vivent dans de bonnes conditions. Faire en sorte que nos citoyens vivent dignement, pendant 6 ans, les élus ont reçu les habitants tous les samedis matins, ce qui revient à 99 % des cas: ce sont des problématiques d’emplois et de logement qui reviennent"

Autre mesure, La création de 4 maisons de la tranquillité publique : à La Montagne, au Moufia, Camélia, et à Sainte-Clotilde. Un lieu pour s’exprimer et régler les problèmes de voissinnage, avec des notaires ou des médiateurs.

Les colistiers égrènent les propositions : un prêt pour les jeunes de moins de 25 ans qui souhaitent créer une entreprise, ou encore le développement des mobilités douces et du vélo dans la ville.

Éricka Bareigts, elle, insiste : "Nous sommes prêts, nous sommes déterminés, nous avons nos acquis solidement ancrés. En ayant conscience de nos atouts mais aussi de nos difficultés."

