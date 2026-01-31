[Photos] Saint-Denis : plus de 7.000 militants au Stade de l'Est pour soutenir la candidature d'Éricka Bareigts aux municipales

C'est au cœur du Petit Stade de l'Est à Saint-Denis, où plus de 7.000 militants se sont rassemblés, qu'Éricka Bareigts est arrivée sous les acclamations pour son meeting de campagne. Une salle, du public et surtout au milieu, un podium, hissé tel un ring. Le slogan y est affiché, "Saint-Denis pour tous". La maire de Saint-Denis avait officialisé sa candidature pour les municipales le 15 novembre 2025 sur les réseaux sociaux. Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2026 (Photos : sly/www.imazpress.com)

Enfants, adolescents, jeunes, moins jeunes, seniors sont là, armés de leurs pancartes "Saint-Denis pour tous" et "Faisons + Ensemble". Tous agitent leur éventail – pour se rafraichir dans cette chaleur étouffante – et surtout pour arborer le slogan.

"Faites un cœur" leur demande même l'organisation, pour symboliser leur soutien à la maire de Saint-Denis. Regardez.

Pour Marlène et Luc, couple de seniors et fervents socialistes, le dit, "elle fait beaucoup pour les seniors, pour la jeunesse". Écoutez.

- Un meeting, même plus, un show devant des milliers de personnes -

Le meeting de la maire de Saint-Denis, candidate à sa réélection, a officiellement débuté à 14h30 par un show de quatre groupes de danse, mêlant maloya et breakdance.

Juste après, l'équipe de la maire candidate a dévoilé l'hymne de sa campagne.

Après trente minutes d'échauffement, la maire de Saint-Denis, et candidate à sa réélection, Éricka Bareigts fait son entrée.

La candidate est fière de rappeler qu'elle confirme le soutien du : PLR, du PCR, des Communistes, d'Europe Écologie Les Verts (EELV), de Place publique, Banian, Ansanm, de l'Alliance centriste et de la société civile.

61, c'est le nombre de colistiers qui se présentent sur sa liste. Âgé de 18 à 80 ans. Une liste renouvelée à 50%. Regardez.

Voici la liste :

- Un mandat "exceptionnel" pour la maire qui veut continuer à "améliorer la vie" -

"Nous avons eu un mandat exceptionnel, d'une rare difficulté et je me dis que si vous êtes si nombreux cet après-midi, c'est parce que durant ce mandat, nous avons traversé de grandes difficultés et ensemble, dans la confiance, nous avons su mobiliser la force, la résilience qui a fait que Saint-Denis est debout", déclare la candidate.

Elle rappelle le Covid, le drame de la Marina qui a "décimé une famille", le chikungunya et "au lieu de se croiser les bras, cette équipe s'est mobilisée".

Éricka Bareigts ajoute : "il est rare pour une élue de voir réaliser ses projets, de voir des sourires, d'entendre des remerciements, de voir les choses se transformer". "98% de notre programme (défini pour les municipales de 2020) - ndlr) a été réalisé" a annoncé Éricka Bareigts.

Le chef-lieu compte 156.000 habitants. "Il faut agrandir la maison", dit-elle et que "nous nous préparions au changement du climat". "C'est pour cela que je suis candidate, car il faut faire plus ensemble et nous sommes les seuls à pouvoir proposer cette alternative", argue Éricka Bareigts, n'hésitant pas à attaquer ces opposants "qui ne veulent pas de l'École du bonheur, ne veulent pas du plan senior, ne veulent pas de la cantine gratuite". Écoutez.

Son programme se détaille en 11 axes :

- une vie encore plus solidaire avec la création de 4 espaces de libre-service solidaire, accessibles à tous, un coup de pouce pour les chèques alimentaires, la mise en place d'un service de transport solidaire, les mercredis famille dann la kour, une distribution de jardinières aux familles.

- une vie plus sûre avec jusqu'à 400 caméras fixes et mobiles, l'utilisation de drones, quatre maisons locales de la tranquillité publiques (La Montagne, Les Camélias, Sainte-Clotilde et Moufia), l'augmentation des effectifs de police municipale et une politique zéro tolérance sur les incivilités et le bruit.

- une vie épanouie : des ateliers de la famille, des kits d'effets offerts pour la première rentrée en maternelle, un plan de rénovation pour baisser la température des classes, un plan de rénovation et d'entretien des équipements sportifs, des transports gratuits pour tous chaque 3ème dimanche du mois entre autre.

- une vie plus digne : pas de permis de construire aux bailleurs sans engagement sur la propreté et la gestion des déchets, renforcement des actions Nétoy Nout Vil, de nouvelles déchetteries, des actions contre les dépôts sauvages et encore une police du logement.

- une vie en bonne santé : mise en place d'un contrat de santé mentale, lancement d'un plan global de lutte contre les addictions et renforcement de la prévention.

- une vie dynamique : un prêt solidaire jeune, de nouvelles zones économiques dans les Hauts et bien d'autres.

- une ville modernisée avec un programme de rénovation urbaine, la mise en place du téléphérique de la Montagne, des places de parking en plus…, des navettes de 8 heures à minuit.

- enfin, une ville qui se veut résiliente et prévoit 100 millions d'euros pour garantir la fourniture en eau potable, un projet d'aménagement des ravines, et un projet de stockage d'énergie à grande échelle.

- Candidate pour un deuxième mandat -

Pour rappel, Éricka Bareigts a été élue pour la première fois maire de Saint-Denis le dimanche 28 juin 2020 lors du deuxième tour des élections municipales 2020.

Éricka Bareigts (soutenue par Nassimah Dindar) l'a emporté avec 58,24% (23.967 voix) - Didier Robert : 41,26% (16.832 voix). C'est la première femme élue maire de Saint-Denis.

C'est le samedi 4 juillet 2020, au cours du conseil municipal, que Gilbert Annette passe officiellement la main à la maire nouvellement élue.

La commission nationale d’investiture de Place Publique, présidée par le député Aurélien Rousseau, a validé, lundi 26 janvier 2026, l’accord politique conclu entre Éricka Bareigts et les adhérents de Place Publique Réunion.

Dans un communiqué publié ce vendredi 16 janvier 2026, un groupe se présentant comme la section dionysienne de la France insoumise (LFI) annonce retirer son soutien à la candidature d'Éricka Bareigts pour les municipales à Saint-Denis. Les militants évoquent qu'"aucun accord politique satisfaisant n’a pu être trouvé".

