Plus de contrôle et de signalétique au volcan : le préfet alerte face aux comportements dangereux

Suite à l'éruption du Piton de la Fournaise, face à l’activité volcanique et à l’affluence qu’elle suscite, la préfecture rappelle, ce jeudi 18 mars 2026, les règles de sécurité à respecter dans la zone présentant un danger réel, voire mortel pour la population (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Malgré le rappel régulier des consignes, et la mise en place d’une signalétique adaptée d’information du public, les services de l’État constatent sur le terrain des prises de risques excessives de la part de certains visiteurs.

- 10 personnes secourues par le PGHM -

"Ces comportements dangereux, s’ils ne concernent pas tous les visiteurs, peuvent être mortels pour ceux qui les commettent, et inciter d’autres spectateurs à imiter ces mauvais comprtements", explique la préfecture dans un communiqué.

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Dans la nuit de mercredi à jeudi, dix personnes égarées à proximité de la coulée à Sainte-Rose, dans une zone interdite au public, ont dû être secourues à distance par le PGHM.

- De nouvelles mesures mises en place -

En complément des mesures déjà mises en places, le préfet décide donc de la mise en place de plusieurs actions.

Un contrôle du respect strict du stationnement sur un seul côté de la chaussée sur la RN2 (côté montagne) est désormais de rigueur. "Des instructions ont été données en ce sens à la gendarmerie pour veiller à ce respect et verbaliser les contrevenants", explique la préfecture, rappelant que "depuis le début de l’évènement sur la RN2, 560 verbalisations ont été réalisées".

Sur place, la signalétique d’information sur les risques dans les secteurs les plus dangereux sera renforcée. Elle se situe à proximité immédiate de la coulée de lave.

Des points d’information du public aux entrées nord et sud du secteur du Grand Brûlé seront également mis en place, sur la route nationale 2. "Ces points d’information seront armés pendant les périodes de forte affluence par les différents services impliqués dans la gestion du site, avec l’appui d’associations agréées de sécurité civile, et le soutien des communes et intercommunalités concernées", précise la préfecture. Ces stands permettront notamment d’assurer la bonne information du public sur les secteurs autorisés et interdits, et sur les dangers encourus.

Ces mesures sont suceptibles d'être ajustées en fonction de l’évolution de la situation.

- Une évacuation de la zone toujours possible -

Dans son communiqué, le préfet assure qu'il se réserve "la possibilité de recourir au dispositif FR Alert pour procéder à l’évacuation sécurisée du site, notamment en cas d’évènement météorologique intense, ou en cas d’aggravation subite des facteurs de risque".

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Patrice Latron en appelle à la responsabilité de chacun pour veiller au respect des mesures de scurité et à éviter "les prises de risques excessives pour soi-même et pour autrui". "Si l’éruption du Volcan offre un spectacle magnifique, il est indispensable d’en profiter en toute sécurité, dans le respect des mesures en vigueur", insiste la préfecture.

- Des risques mortels -

Les risques mortels précédemment évoqués restent toujours d’actualité :

• Des gaz invisibles mais nocifs : la lave dégage en permanence des fumées contenant des gaz irritants, notamment du soufre. Cette odeur caractéristique peut sembler inoffensive, mais elle peut irriter les yeux, la gorge et les voies respiratoires, et provoquer des malaises, en particulier chez les personnes fragiles. Dans certains cas, ces émanations peuvent conduire jusqu’à la mort.



• Un danger accru au contact de la mer : lorsque la lave entre en contact avec l’océan, une grande colonne de fumée blanche se forme. Il ne s’agit pas simplement de vapeur d’eau. La rencontre entre la lave et le sel marin provoque une réaction chimique qui libère de l’acide chlorhydrique sous forme de gaz. Respirer ce mélange revient à inhaler un air corrosif et abrasif, susceptible d’endommager durablement les poumons.



• Une chaleur extrême dont le contact peut être mortel : la lave dépasse les 1.000 degrés. À cette température, le contact entraîne des brûlures immédiates, profondes et extrêmement graves, pouvant entraîner la mort dans les cas les plus graves. Il n’existe aucun réflexe ou protection permettant d’éviter les conséquences d’un tel contact. Enfin, des risques d’instabilité du terrain et de chutes sont également prégnants dans les sentiers interdits au public, de surcroît de nuit en période de visibilité réduite.

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