À retenir ce soir : projet de plaider-coupable criminel, psychiatre en garde à vue, narcotrafic en mer, beau-père en prison et Mpox

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 13 mai 2026 : - Darmanin exclut tous les crimes sexuels et les crimes passibles de la cour d'assises de son projet de plaider-coupable criminel - Enquête pour escroquerie : un psychiatre de l'est placé en garde à vue, il est soupçonné d’avoir délivré des arrêts maladie de complaisance - Narcotrafic : 1.720 kilos de stupéfiants saisis dans canal du Mozambique - Le Tampon : le ti-père de l'enfant d'un an violenté, placé en détention provisoire - Santé publique France : deux nouveaux cas de Mpox, la leptospirose toujours à un niveau élevé

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a revu à la baisse mardi l'ambition de son projet de plaider-coupable criminel, qui avait pour objectif de désengorger les tribunaux mais dont il propose désormais que soient exclus la plupart des crimes, notamment les viols. Un projet contre lequel les avocats des barreaux de Saint-Pierre et Saint-Denis s'étaient mobilisés et mis en grève.

Un psychiatre de l'est soupçonné d’avoir délivré des arrêts-maladies de complaisance contre rémunération, a été placé en garde à vue ce mardi 12 mai 2026, révèle Le Quotidien de La Réunion. Remis en liberté "en raison de son âge" indique notre confrère, il a été interrogé dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à Saint-Denis. Une enquête a été ouverte en 2025. Plusieurs bénéficiaires pourraient également être inquiétés dans cette affaire. Interrogé à l'époque par Réunion La 1ère Télé, le praticien mis en cause, le docteur Jean-François Reverzy, avait démenti toute fraude et mis en cause sa secrétaire. Il reste présumé innocent.

Le 5 mai 2026, un navire de la Marine nationale a procédé à l’interception d'un navire suspecté de trafic de stupéfiants dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI). L’équipe montée à bord a saisi 1.720 kilos de produits stupéfiants, presque exclusivement composés de méthamphétamine.

Ce mercredi 13 mai 2026, le beau-père, soupçonné d'avoir violenté l'enfant de sa compagne âgé d'un an a été placé en détention provisoire. Le mis en cause a été déféré devant le parquet de Saint-Pierre pour des faits de : "récidive de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et récidive de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par un conjoint", indique la procureure par intérim. Il sera convoqué vendredi en comparution immédiate. Ce dimanche 10 mai, l'homme avait été placé en garde après avoir frappé l'enfant dans le quartier de Trois Mares au Tampon.

Dans son bulletin du mercredi 13 mai 2026, Santé Publique France fait état de deux nouveaux cas de Mpox détecté à La Réunion entre les semaines 18 et 19 de l'année. 10 cas ont été détectés dans l'île depuis le début de l'année. La leptospirose poursuit sa recrudescence saisonnière et circule toujours à un niveau élevé.