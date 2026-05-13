Enquête pour escroquerie : un psychiatre de l'est placé en garde à vue, il est soupçonné d’avoir délivré des arrêts maladie de complaisance

Un psychiatre de l'est soupçonné d’avoir délivré des arrêts-maladies de complaisance contre rémunération, a été placé en garde à vue ce mardi 12 mai 2026, révèle Le Quotidien de La Réunion. Remis en liberté "en raison de son âge" indique notre confrère, il a été interrogé dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à Saint-Denis. Une enquête a été ouverte en 2025. Plusieurs bénéficiaires pourraient également être inquiétés dans cette affaire. Interrogé à l'époque par Réunion La 1ère Télé, le praticien mis en cause, le docteur Jean-François Reverzy, avait démenti toute fraude et mis en cause sa secrétaire. Il reste présumé innocent (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L’enquête, ouverte en 2025 par le parquet de Saint-Denis à la suite d’un signalement de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), porte sur la délivrance supposée d’arrêts-maladies psychiatrique de complaisance contre rémunération, se faisant verser plusieurs dizaines d’euros en retour du sésame pour rester chez soi.

Plusieurs personnes auraient exploité ce filon pour obtenir de faux arrêts, ce qui constituerait une double fraude : à l’encontre de leur employeur et de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS).

Ces bénéficiaires pourraient, eux aussi, être poursuivis également pour escroquerie.

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- Le psychiatre de l'est a toujours démenti -

Interrogé en 2025 par Réunion la 1ère, le docteur Jen-François Reverzy, âgé de 81 ans à l'époque, démentait toute fraude et accusait sa secrétaire.

Il avait déclaré : "je suis traumatisé car elle travaille depuis longtemps pour moi. C'est une mère de famille. Elle signait les actes et demandait un dépassement d'honoraires. Je ne pense pas que ça représente une somme énorme".

Il indiquait également envisager son licenciement. La secrétaire a également été placée en garde à vue mardi.

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