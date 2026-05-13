[Photos-Vidéos] Le Port : une matinée pour prévenir les risques routiers des professionnels

Ce mercredi 13 mai 2026, l'Association entreprendre pour la sécurité routière au travail (Asser) de La Réunion organise une matinée de sensibilisation au risque routier. Cette action de prévention du risque routier professionnel est à destination des salariés des entreprises adhérentes. Elle a lieu au stade Lambrakis du Port (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette action repose sur une approche concrète et immersive, permettant aux participants de comprendre, expérimenter et adopter les bons réflexes face aux risques routiers.

"Il s'agit d'une action de sensibilisation pour les salariés de l'association, au travail de 16 stands", explique le président de l'Asser, Éric Brodelle. "Le but est de mettre les personnes en situation de ce qu'ils vivent au quotidien quand ils montent dans leur voiture." Écoutez.

Au programme : simulations (voiture tonneau, testochoc), ateliers interactifs (alcool, réflexes, code de la route), prévention (angles morts, visibilité, signalisation), gestes de secours et bonnes pratiques en cas d’accident. Regardez.

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- 13 tués sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année -

Treize personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes de La Réunion. Six d'entre-elles sont mortes en avril 2026, contre 2 à la même période en 2025. Écoutez.

La préfecture juge la situation préoccupante : "Il est urgent d'agir en modifiant nos comportements sur les routes ! Les forces de l'ordre et les services de l’État sont d'ores et déjà mobilisés pour renforcer les contrôles et multiplier les actions de sensibilisation", avait indiqué le préfet de La Réunion lors d'une conférence de presse.

Au 11 mai 2026, l'observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2026, 331 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés), 429 blessés dont 99 hospitalisés (plus de 24 heures).

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