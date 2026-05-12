J-1 avant le top départ de l'Ultra Terrestre et de l'Ultra-trail des géants

La Réunion s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme de l’ultra-trail. C'est ce jeudi 14 mai 2026 que les coureurs de l'Ultra-trail des géants et de l'Ultra Terrestre sont attendus à la ligne de départ, à Saint-Philippe, pour de folles courses de 174 et 224 km (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pendant quatre jours, 3.690 coureurs et coureuses issus de 17 nationalités affrontent les sentiers les plus extrêmes de l'océan Indien.

Cette édition 2026 propose huit formats. L’épreuve reine, l’Ultra Trail des Géants, affiche 174 kilomètres pour plus de 10.800 mètres de dénivelé positif, avec un départ donné à Saint-Philippe. Les participants traverseront le volcan, les hauts de Mafate et le Piton des Neiges avant une arrivée sur la côte nord.

Plus extrême, l’Ultra Terrestre propose 224 kilomètres de course et plus de 14.300 mètres de dénivelé positif. Le parcours est présenté comme l’un des plus difficiles de l’océan Indien, voire du circuit mondial, avec un passage au volcan, l’ascension du Cap Anglais et les longues portions techniques dans les cirques.

Autour de ces formats XXL, l’organisation a également prévu plusieurs courses plus accessibles. Le Speed’Goat proposera 132 kilomètres au départ de la Plaine des Cafres, tandis que le Méga Trail de l’Ouest offrira 85 kilomètres depuis le Maïdo. Le Trail des Pétrels, long de 46 kilomètres, et le Trail du Colorado, sur 27 kilomètres, complétent le programme du week-end.

- François D’Haene et Martin Perrier en tête d'affiche -

Parmi les têtes d’affiche attendues : François D’Haene. Le quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous était présent ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse organisée en amont du départ. "Je suis plutôt très content. Ça s’approche enfin. J’ai hâte de pouvoir retrouver ce départ à Saint-Philippe, de monter au Volcan, de retrouver aussi les Réunionnais", explique-t-il à l’approche du départ.





Le coureur garde une relation particulière avec La Réunion, où il a connu autant de victoires que de moments difficiles. "Toutes les traversées que j’ai faites ici ont été difficiles. Il y a toujours eu des moments de bas, la nuit est difficile à dompter. Il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. La technicité, tout ça fait que c’est un ultra-trail qui n’est jamais facile", décrit-il.



Le retour à Saint-Philippe réveille aussi des souvenirs pour le sportif. "Un souvenir un peu mouillé", sourit-il, évoquant son premier ultra-trail réunionnais en 2009. "On était partis sous des trombes d’eau, et je me souviens qu’on été arrivé au volcan complètement trempés", se souvient-il.



"Plus les années passent, plus j’ai de l’expérience. Mais depuis cette grosse blessure, le corps est un petit peu plus compliqué à cerner. Il y a peut-être moins de doute sur l’expérience, mais plus de doute physique", confie-t-il.



Face à lui, Martin Perrier est l'un des coureurs très attendu de la compétition. Le traileur, arrivé 2ème de l'Ultra Terrestre en 2025, décrit un parcours hors normes. "Il est très sauvage et il ne se met aucune limite. On peut se dire : on ne va quand même pas passer sur le volcan ? Si, on passe dans le volcan. On ne va quand même pas passer tout en haut du Piton des Neiges ? Si, on passe tout en haut du Piton des Neiges", plaisante-t-il.



Le coureur insiste sur la diversité extrême des conditions climatiques de l'île. "On part de la pointe sud, on arrive à la pointe nord. On va voir je ne sais pas combien de climats et de types de terrains différents. Entre le volcan, les trombes d’eau, la chaleur… il faut courir, marcher, sauter. La nuit, le jour… on a l’impression de vivre les quatre saisons en une seule course", pointe-t-il.

- Retrouvailles sur la ligne de départ -

Cette course est la première où François D’Haene et Martin Perrier se retrouvent, après la polémique du Tor des Géants 2024. Pendant cette course disputée en Italie, Martin Perrier avait accusé publiquement François D’Haene d’avoir bénéficié de "pacers", des accompagnateurs interdits par le règlement. En pleine épreuve, il avait remis une lettre pour évoquer une possible réclamation.

L’affaire avait rapidement pris de l'ampleur dans le monde du trail. François D’Haene avait alors expliqué que les personnes aperçues à ses côtés étaient liées au tournage d’un film documentaire ou étaient simplement des spectateurs et photographes présents ponctuellement sur le parcours. Aucune sanction n’avait finalement été prise contre le champion.



Quelques jours après l’arrivée du Tor des Géants, Martin Perrier avait publié un long message d’excuses sur Instagram, reconnaissant avoir agi "sous le coup de l’émotion, du sentiment d’injustice et de la fatigue". Il avait également affirmé regretter profondément la tournure prise par l’affaire. François D’Haene avait accepté publiquement ces excuses, mettant un terme apparent à la polémique.



Le départ de l'Ultra Terrestre sera donné à Saint-Philippe à 6h ce jeudi, tandis que celui de l'Ultra trail des géants sera donné à 13h. Les deux courses se termineront à La Redoute à Saint-Denis.

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