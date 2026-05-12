À retenir ce soir : incendie à Saint-Denis, sécheresse à Cilaos, Planch'Alizé, agents des routes et route des Laves

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 mai 2026 : - Saint-Denis : un incendie ravage une bâtisse abandonnée, un couple de gramounes évacué, une personne interpellée - Cilaos : les réserves d'eau sous tension, la ville appelle à réduire les consommations "non essentielles" - La Saline : le restaurant Planch'Alizé a six mois pour quitter les lieux - Des agents des routes sans balisage conforme sur une route à 110 km/h, la Région assure n'avoir jamais validée cette intervention - La route des Laves rouvrira partiellement à partir de lundi, deux heures par jour

Ce lundi 11 mai 2026, vers 22 heures, un important incendie s'est déclaré en centre-ville de Saint-Denis, ruelle Mazeau, près de la rue Jean Châtel. Selon nos informations, le feu aurait pris dans une habitation abandonnée depuis plusieurs années. Habitant à proximité du lieu de l'incendie, une gramoune de 99 ans et son époux ont été évacués par les secours. D'après nos informations, une personne a été interpellée un peu plus loin, tentant de mettre le feu à un autre bâtiment.

Alors que la saison des pluies n'a pas suffi à recharger les réserves en eau dans le Sud de l’île et plus particulièrement dans le cirque de Cilaos, les ressources sont d’ores et déjà fragilisées. Ce déficit significatif place la commune de Cilaos en état de vigilance sécheresse, et des perturbations dans la distribution de l’eau agricole et de l’eau potable "restent possibles à tout moment", prévient la Civis ce mardi 12 mai 2026. Afin de préserver les ressources, la Civis et la commune de Cilaos appellent les administrés à réduire les consommations d’eau non essentielles.

À la Saline, le restaurant Planch'Alizé a été mis en demeure par la préfecture de La Réunion de quitter les lieux. Les gérants ont six mois pour remettre le domaine public maritime en l'état.

Ce lundi soir, 11 mai 2026, le syndicat FSU Territorial a, par le biais d'un communiqué envoyé à la presse, relayé une vidéo dénonçant des manquements "graves" à la sécurité des agents de la Région sur une route nationale, limitée à 110 km/h. La FSU a indiqué avoir interpellé la collectivité sur ces manquements. Une demande restée sans réponse. Contactée par Imaz Press, la Région Réunion assure que "cette intervention - qui relève de la seule initiative des agents concernés - n'a jamais été "validée" par l'encadrement".

La circulation va reprendre partiellement sur la route des Laves à partir de ce lundi 18 mai 2026. Après plusieurs semaines de fermeture liées aux coulées du Piton de la Fournaise et aux importants travaux de déblaiement engagés par la Région, les automobilistes pourront à nouveau emprunter la RN2 sur des créneaux horaires limités, une heure le matin et une heure le soir. La route restera complètement fermée pendant le week-end, en attendant la réouverture totale de la circulation à la fin du mois.