Education nationale : Huguette Bello réclame une politique de mutation "plus respectueuse des réalités ultramarines"

Ce mardi 12 mai 2026, la présidente de Région a reçu des enseignants réunionnais qui sont contraints de quitter l'île pour l'Hexagone ou ailleurs. À travers cette rencontre, la Région "réaffirme son engagement en faveur d’une politique de mutation plus juste, plus transparente et plus respectueuse des réalités ultramarines", écrit la Région. Pour la présidente de Région, Huguette Bello, "aucun enseignant ne devrait avoir à choisir entre servir la République ou vivre auprès de sa famille". Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Ce mardi 12 mai, la Présidente de Région Huguette Bello a reçu des enseignant.es réunionnais.es, contraint.es de quitter notre île pour une affectation dans l’Hexagone ou ailleurs.

"Malgré leur réussite aux concours et leur volonté d’exercer à La Réunion, ces enseignant.es se voient imposer un éloignement familial, social et culturel, alors même que des besoins existent sur le territoire. Il semble pourtant légitime qu’ils puissent enseigner à nos marmay, chez eux, auprès de leurs proches", déplore la Région.

À travers cette rencontre, elle "réaffirme son engagement en faveur d’une politique de mutation plus juste, plus transparente et plus respectueuse des réalités ultramarines". "Derrière ces affectations, ce sont des parcours de vie bouleversés, des familles séparées et un attachement profond au territoire qui sont en jeu", dénonce la collectivité.

Elle "continuera à défendre avec détermination le droit des Réunionnais.es à travailler et vivre sur leur île. Elle poursuit également ses échanges avec les autorités compétentes afin d’obtenir des réponses concrètes et des solutions durables".

- "le retour au pays n’est pas un privilège" -

Huguette Bello, présidente de Région Huguette Bello, déclare : "Chaque année la même situation se répète. Aujourd’hui je souhaite donc interpeller l’Académie de La Réunion ainsi que le Ministère de l’Éducation Nationale pour que les besoins pour les élèves soient anticipés et qu’on ne laisse pas sur le carreau".

"Les enseignants réunionnais ont toute leur place dans l’académie de La Réunion. Ils connaissent leur territoire, les réalités sociales de nos élèves et les spécificités de notre île. Aucun Réunionnais ne devrait avoir à choisir entre sa vie familiale et son engagement au service de l’Éducation nationale", estime-t-elle.

"Je veux vous dire ceci : le retour au pays n’est pas un privilège. C’est une nécessité humaine, sociale et familiale. Parce qu’aucun enseignant ne devrait avoir à choisir entre servir la République ou vivre auprès de sa famille. Parce qu’aucun Réunionnais ne devrait considérer son retour au pays comme un combat impossible. Et parce que La Réunion a besoin de ses enseignants", conclut-elle.