Avant les examens et les vacances, anticipez vos démarches de demande et de renouvellement de vos titres d’identité

"Afin de ne pas passer à côté d’un examen ou d’un voyage, anticipez vos démarches pour renouveler vos titres d’identité", rappellent les autorités ce mardi 12 mai 2026. Vous pouvez entamer le renouvellement de vos titres d’identité et prendre rendez-vous en mairie à compter de six mois avant la date d'expiration qui figure sur votre titre (Photo d'illustration AFP)

Cette anticipation est particulièrement importante si vous vous trouvez dans les cas suivants :

• Vous prévoyez de partir en voyage prochainement ;

• L’un de vos enfants doit partir en voyage scolaire ;

• Vous êtes étudiant ou vous passez un examen nécessitant la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.



Vous serez ainsi certain d'avoir votre titre à jour lorsque vous en aurez besoin.



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