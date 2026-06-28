Contrôle routiers : 332 infractions dont 38 délits relevées par la police nationale

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 34 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 juin 2026. Cela leur a permis de relever 332 infractions dont 38 délits (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06(taux compris entre 0,57 et 1,19 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 03

- défaut d'assurance : 19

- défaut de permis de conduire : 10

134 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 294 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 82

- feu rouge / stop / priorité : 26

- défaut de contrôle technique : 45

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 04

- défaut d'équipement : 06

- défaut de port de casque : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 07

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 15

- franchissement de ligne continue : 02

- autres : 104