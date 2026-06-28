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Un avion civil s'écrase en Meurthe-et-Moselle dans l'est de la France, onze morts

  • Publié le 28 juin 2026 à 16:33
  • Actualisé le 28 juin 2026 à 16:34
Le chien, de type malinois, devrait être euthanasié. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]

Un avion civil s'est écrasé, dimanche 28 juin, à Tomblaine près de Nancy, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Selon le journal "L'Est républicain", l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme. Le préfet, Yves Séguy, indique un bilan de onze morts, et a mentionné sur les réseaux sociaux avoir "décidé d'activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l'ensemble des services opérationnels afin d'assurer un suivi en temps réel de l'événement".

La police, écrit l'AFP, a appelé sur le réseau social X à "éviter impérativement" le secteur de la rue Salvador-Allende et de ne pas se rendre sur place "afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre".

AFP

AFP

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