Un avion civil s'écrase en Meurthe-et-Moselle dans l'est de la France, onze morts

Un avion civil s'est écrasé, dimanche 28 juin, à Tomblaine près de Nancy, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Selon le journal "L'Est républicain", l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme. Le préfet, Yves Séguy, indique un bilan de onze morts, et a mentionné sur les réseaux sociaux avoir "décidé d'activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l'ensemble des services opérationnels afin d'assurer un suivi en temps réel de l'événement".

La police, écrit l'AFP, a appelé sur le réseau social X à "éviter impérativement" le secteur de la rue Salvador-Allende et de ne pas se rendre sur place "afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre".

Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey.



Yves SÉGUY, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l’ensemble des services opérationnels afin… pic.twitter.com/D9Qvhz7TGF — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) June 28, 2026

AFP