Le Tampon : l'enfant d'un an violenté n'est "plus en danger", son beau-père toujours en garde à vue

Ce dimanche 10 mai 2026, un enfant âgé d'un an a été violenté par son beau-père sur la commune du Tampon, dans le quartier de Trois Mares. Le parquet de Saint-Pierre indique ce mardi que, "sur décision du juge des enfants, le mineur a été placé et pris en charge" et "n’est désormais plus en danger". Son beau-père, lui, est toujours en garde à vue. "Il sera vraisemblablement déféré devant le procureur, dans la journée de demain", précise le parquet. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Les investigations se poursuivent notamment dans l’attente des conclusions du certificat médical", conclut le parquet.

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