Incendie à Saint-Denis : l'homme interpellé était recherché après avoir fugué de l'EPSMR

(Actualisé) Ce lundi 11 mai 2026, un homme a été interpellé à Saint-Denis, tentant de mettre le feu à proximité d’une boulangerie du centre‑ville. Le mis en cause était interpellé en possession d’un briquet dans sa poche. Les investigations judiciaires ont permis de confirmer que l'homme faisait l’objet d’une fiche de recherche à la suite d’une fugue de l'Établissement public de santé mentale de La Réunion de Saint‑Paul. En raison de son état de santé, il devrait être conduit à EPSMR. Selon un témoin, le suspect correspondait à la description de l’auteur d’un précédent incendie survenu plutôt dans la ruelle Mazeau (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon nos informations, l'incendie de la ruelle Mazeau a pris dans une habitation abandonnée depuis plusieurs années. Habitant à proximité du lieu de l'incendie, une gramoune de 99 ans et son époux ont été évacués par les secours.

Lire aussi : [Photos - Vidéo] Saint-Denis : un incendie ravage une bâtisse abandonnée, un couple de gramounes évacué, une personne interpellée

www.imazpress.com/[email protected]